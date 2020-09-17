內需股受捧 比亞迪晉身「紅底股」

匯控再跌1%逼近海嘯底

恒指昨日高低波幅不足200點，收報24,725點，跌7點，主板成交1029億元。匯控（0005）昨日再跌近1%至31.75元，逼近2009年3月金融海嘯時最低價33元（經調整後相當於現時30.56元）。昨晚美股開市報升，晚上約11時半，恒指夜期仍低水29點，報24,697點。

大行亦唱好比亞迪，給予進取目標價，其中花旗將比亞迪2020至2022年的純利預期都上調，H股目標價由109.2元大幅上調至151元，即較現價仍有46%潛在升幅。花旗指出，比亞迪最新的刀片電池及DM（充電式混合動力汽車）技術都有先行者優勢。

另外，花旗亦預期比亞迪新能源車型「漢」的訂單已達到3.5萬輛，9月和10月的批發量將增至6000和8000輛， 這將帶動比亞迪新能源汽車的銷量，在9至12月最多可升一倍。其他車股方面，長城汽車（2333）升2.64%至10.12元破頂，華晨（1114）、廣汽（2238）升逾1%，吉利（0175）則回吐0.7%。

九毛九海底撈續升

餐飲股續漲，海底撈（6862）及九毛九（9922）分別升3.8%及0.6%，再創收市新高。科技股領跑，阿里（9988）升2%，小米（1810）及美團（3690）升逾1%，騰訊（0700）升0.9%，科指升1.11%至7430點。