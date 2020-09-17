經濟

樂享超購1680倍 定價低上限10%

【明報專訊】市場消息透露，自媒體營銷股樂享互動（6988）公開發售超購約1680倍，凍資超過2900億元。但該公司擬以招股價區間的中上限定價，每股2.88元，較招股區間上限低10%。該股將於9月23日上市。

明源雲兩日孖展731億

內房SaaS股明源雲（0909）今天截止孖展，本報統計8間券商數據，截至昨晚共借730.85億元，僅計券商孖展，超購117.5倍。同日開始招股的天任集團（1429），昨日於3間本地券商則共借出650萬元孖展；兩新股招股期均至明天（18日）截止。

按照現時孖展情况，明源雲的認購反應明顯較天任集團熱烈。信誠證券聯席董事張智威指，兩者主要分別在於公司前景、基礎投資者的質素，以及業務未來增長，故「全部都係一面倒（向明源雲）」，料投資者會「集中火力」聚集資金認購明源雲。

華住港發行價較美折讓10%

第二上市的華住集團（1179）宣布，把將香港發行價指引定在297元，較其上限368元低19.3%。其美國股價昨晚早段升至42.67美元（約332.83港元），即香港發行價或有10%折讓。華住集團是次來港上市發售2042.2萬股新股，即集資約60.6億元。股份預計於9月22日掛牌。高盛、招銀國際為聯席保薦人。

東軟教育今起招股 5026元入場

另內地教育服務商東軟教育科技（9616）今天起招股，招股價介乎5.18至6.22元。每手800股，入場費約5026元。招股期至下周二（22日）截止，預計9月29日掛牌。中信證券為獨家保薦人。

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