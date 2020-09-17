螞蟻國慶後招股 港集資額料超滬 再鼎醫藥入場費逾3萬 歷來最貴

冀10月底AH股同步掛牌

根據IFR報道，螞蟻集團預計最快9月28日進行路演，國慶節假期後公開認購，料於10月底正式在港掛牌。因應在港出售的股份或涉及舊股，故螞蟻集團計劃在香港發行的股份數量，或會多於在上海科創板發行數量。據了解，若AH股同日掛牌，發售價（計及匯率差異後）應該一樣，故香港的集資額或高於內地。

阿里軟銀加持 寶尊每手逾萬元

另外，由阿里巴巴擔任主要股東的寶尊電商，昨日已通過上市聆訊，將在港以不同股權架構作第二上市。據其美股的公告，是次IPO將發行4000萬股，其中九成為國際配售，招股價上限103.9元，以一手100股計算，入場費10,494.7元。

根據初步文件顯示，阿里巴巴目前持有14%股份，為最大股東，擁有8.6%的投票權；軟銀旗下Tsubasa Corporation則持股10.6%，擁有6.5%的投票權；而美國的投資公司Federated Hermes持股10.1%，擁有6.2%的投票權。

同樣來港二次上市的再鼎醫藥，根據其美股的公告，每股最高招股價為648元，以每手50股計，入場費高達32,726.5元，是歷來入場費最貴的新股，超越去年翰森（3692）的2.88萬元。

中通快遞上限價高美股一成

阿里巴巴有份投資的中通快遞（2057），擬在香港第二上市出售4500萬股，以公開發售的最高定價為268元計算，較周二收市價31.37美元溢價約10%，集資金額15.6億美元（約120.9億港元），每手50股計，入場費13,535元，於9月22日定價，9月29日掛牌。

根據文件，中通在港發行股份當中有95%為國際配售，僅5%為公開發售，即225萬股，視乎申購反應，公開發售最高回撥增至20%或900萬股。是次將以同股不同權架構上市。高盛為中通快遞獨家保薦人。

明報記者 蔡穎霖