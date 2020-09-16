張兆聰：資金炒作復蘇概念 留意六福

美股周一高開高走、中段回吐、尾市再上，擺脫上周持續先升後回的形態，執筆時納指期貨升近1％，看淡的聲音開始減退。特斯拉（Tesla）指中國需求回升，刺激股價飈升12％，連帶比亞迪（1211）也破頂升12.6％，快將加入紅底股之列。蘋果著名分析師郭明錤指產品發布會不會有iPhone 12 系列，但未有影響全球股市表現。

整體來看，美股今次較大機會只屬調整，始終聯儲局寬鬆政策、中國經濟復蘇、科技股收入盈利增長均仍然存在和有效。估值高是獲利借口，但不會因此轉勢，短線大概率是區間波動，若能重回20天線之上，保歷加通道中軸又再度轉升，則中期反覆向上再破頂的機會較大，現階段是逢低分段收集，高追還是小心些。

油價金價回升 中國經濟回暖

油價持續調整過後，昨日在中國強勁經濟數據公布後反彈，布油重上40美元之上。金價回升至1974美元水平，在聯儲局議息會議前，好友正部署第3次挑戰2000美元關口。從實際債息在低位橫行來看，金價暫不具備破頂展新升浪的條件，同時市場也不認為當局還能如何加碼寬鬆。在確認破頂前，筆者對金價看法還是較為審慎。

中國經濟數據持續回暖，8月份工業增加值升5.6％，勝預期的5.1％，社會消費品零售總額升0.5％，年內首次轉為正增長。另外，人行連續兩個月超額續作MLF，本月淨投放達到4000億元。現在的設局是，打壓結構性存款和大量國債、地方債發行，導致銀行間資金面偏緊，人行以MLF放水而未降準，希望發債後資金逐漸回流銀行體系，中短期則以MLF去緩解銀行間的資金緊張。

人行立場不是主動收緊，但也不是邊際上更寬鬆，而經濟則穩步復蘇。經濟回升力度是緩和，事關今天中國以消費主導，而居民收入則受到疫情嚴重破壞。但相對於強勁增長，這個情境對股市可能更有利，經濟既回升而人行也不會主動收緊政策。市場似乎也暫時消化了資金暫時偏緊的影響，更多聚焦在企業盈利。A股前期瘋炒的半導體、醫藥醫療設備股、海天味業等有反彈但力度一般，倒是A50、滬深300指數卻回到高位，市場內部結構出現變化，受惠經濟回暖的舊經濟股動力轉強。

六福落後周大福 中線有重估空間

自從習總提出內循環，內需股估值就大幅提升，金飾股龍頭周大福（1929）也受惠。原本8元或預測市盈率20倍是集團在2018年至今的估值天花板，但內循環一出，估值便擴張至25倍。資金至今仍集中流向各領域的龍頭，二線股相對落後。

六福以往與周大福估值有一個穩定的差距，走勢則大致同步，但近期卻被大幅拋離。周大福升勢開始放緩，六福則發力追落後，昨日急升7％。周大福現價已遠高於疫情前高位25％，六福與高位24元則尚有20％差距，本年度預測市盈率僅13倍，只有周大福的一半，即使升勢開始轉急，但中線仍有重估空間。

[張兆聰 還看今朝]