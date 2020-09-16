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內地退休人士漸富有 瑞信：內需服務企業看俏

【明報專訊】在香港，普遍退休年齡是65歲，但在內地根據《國務院關於工人退休、退職的暫行辦法》，男性滿60歲、女性滿50歲就已經踏入法定退休年齡。日前瑞信發表研究報告指，上世紀60年代中國爆發嬰兒潮，10年間有2.45億人口誕生，並佔當時全球人口的8%。時至今日他們已接近退休年齡，瑞信中國及香港股票研究部主管兼區域工業研究主管黃翔指出，這批人口將會為市場帶來重大改變，為服務業帶來機會。

隨着中國退休人口愈來愈富裕，黃翔相信將會利好數類行業，包括旅遊、醫療保健、電子商務、運動休閒服、金融產品等。旅遊方面，有研究報告指，休閒旅遊是這類退休人士的熱門活動。根據國內旅遊網站攜程顯示，50至60歲左右是在假日國內旅遊消費最高的年齡層，人均旅遊開支分別為3640元及3620元人民幣；高於80後及90後的2926元及2809元人民幣。

醫療旅遊普及 機場航空板塊受惠

至於國外旅遊方面，一直以來中國旅客偏好東盟國家。2019年的數據顯示，東盟國家的總旅客人數有三成是來自中國。儘管新冠肺炎疫情仍然未平息，阻礙國際旅遊活動，但黃翔相信，東盟國家的旅遊業將會很快復蘇。目前歐美國家疫情嚴峻，相信退休人士會選擇疫情緩和及有高端醫療的國家旅遊，同時會考慮到國外就醫，因此他預期更多中國人會到泰國曼谷、新加坡以及馬來西亞醫療旅遊。鑑於醫療旅遊日漸普及和對中國旅客簽證放寬，相信機場、航運及醫療公司會長遠受惠。

國內醫療方面，2017年中國公共衛生投資佔整體國家支出僅9.7%，遠低於美國的24.4%、日本的19.8%及新加坡的13.5%。他預期，中央政府將會增加投資來發展公立醫院的基礎設施，添置醫療設備如MRI設備、CT掃描儀、呼吸機及其他醫院所需設備，相信會增加外國醫療設備公司的訂單，長遠利好相關板塊。有數據顯示，內地退休民眾在醫療保健方面的消費水平及對GDP貢獻，逼近歐美發達國家水平，思想亦比上一代更開放，願意在老年時入住高端療養院，及選擇高端的綜合型私家醫院。雖然這類院舍在過去10年發展緩慢，但他相信在政府更多優惠政策、補貼以及保險基金投資下，這類項目會應運而生，長遠驅使行業發展成熟。

疫情驅使長者網購 李寧Nike成熱門品牌

疫情以至早前內地實施封城政策促進了電商發展，資料顯示，50歲或以上使用互聯網人士，由2018年的約13%，上升至去年約17%。他們傾向使用淘寶、京東、拼多多網購。當中會考慮購買保健產品及品牌服飾，運動品牌方面他們較喜愛李寧（2331）及Nike。

中國較為人熟悉退休保障計劃是「五險一金」，年輕人須根據不同省份及工資規定作供款，在退休時就會每月收到退休金。隨着退休人口愈來愈多，退休金大增將會為國家帶來龐大赤字，2019年社會保險基金赤字已經達到1344億元人民幣。為應付龐大人口，2017年內地政府將國企股權轉讓作為解決方案，至今年7月已經有價值1.3萬億元人民幣的國有資本，轉入國家社會保障基金。同時間相信會有政策推動，吸引國民買入私營公司的退休保障產品，因此與其相關金融行業會有所受惠。

黃清瑤 明報記者

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