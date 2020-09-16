經濟

香港地產

億京沙咀道項目完成14億補地價

【明報專訊】新冠疫情影響下，補地價進度緩慢。地政總署資料顯示，由億京持有的荃灣內地段第28號、即沙咀道永南貨倉大廈，在本月初完成補地價，涉金額逾14.14億元；若以可建樓面約50萬方呎計，每方呎樓面補價約2841元，相比起第一集團同區大涌道18至20號地皮，在去年4月以逾9億元、每方呎樓面地價5334元完成補地價，億京今次每方呎樓面地價較1年多前跌47%。

資料顯示，億京是於2017年以21.625億元向永泰地產（0369）購入永南貨倉大廈，為當時最大額的工廈成交，以物業樓面約50萬方呎計，呎價約4325元。

樂風擬逾1.3億購大角嘴舊樓

另一方面，過去致力發展工商物業的樂風集團，近年涉足住宅發展；繼今年6月以3.1億元收購太子洗衣街181至183號全幢商住物業後，預計再以1.35億元，收購大角嘴界限街2C至2D號全幢商住大廈。如果成功收購，將成為集團3個月內第二度購入住宅物業，涉資約4.45億元。

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，是次收購的界限街2C至2D號物業，鄰近區內指標屋苑港灣豪庭，樓齡約65年，現為一幢6層高舊樓，地盤面積約2800方呎，地段現劃為「住宅（甲類）」用途，以最高地積比率9倍，預計可重建樓面面積約2.52萬方呎，以預計總收購價1.35億元計，每方呎樓面地價5357元。

周透露，現時已購入10伙、涉資1.15億元，目前餘下2個單位尚未收購，或向土地審裁處入稟申請強拍出售。至於項目發展，因地盤面積較細，集團會於建築設計及內部裝潢上花多點心思，務求建造寬敞及空間感強的小型單位。

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