經濟

香港地產

十大屋苑半月130宗成交升兩成

【明報專訊】本地第三波新冠肺炎疫情漸趨緩和，帶動二手市場成交量回升。十大屋苑9月上半月錄得近130宗二手成交，成交量較上月同期錄約108宗，增加兩成，意味相比8月上半月受疫情影響、本月上半月交投步伐有加快迹象。

事實上，港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城本月暫錄22宗成交，平均實呎約1.9萬元，雖然呎價按月略回升2%，但仍未重返2萬元。另天水圍嘉湖山莊暫錄約17宗成交，惟本月有逾三成半、即約6宗二手成交的呎價，跌穿1萬元關口，當中包括一間連天台特色戶，以實呎9970元易手。

嘉湖特色戶呎價跌穿萬元

祥益地產高級經理林家倫表示，上述嘉湖山莊景湖居5座連天台特色戶，實用986方呎，享米埔景，以983萬元成交，呎價為9970元；原業主2012年4月以589萬元購入，持貨逾8年，轉手帳面賺394萬元或67%。

另市區物業接連錄蝕讓成交。尖沙嘴凱譽錄得今年第5宗蝕讓；可留意的是，項目本年迄今只有6宗二手成交。土地註冊處資料顯示，凱譽低層F室，實用480方呎2房間隔，上月以1230萬元售出，實呎25,625元；原業主2015年以1487萬元購入，帳面蝕約257萬元，若連同使費在內，料實蝕約325萬元或22%。

香港置業分行高級營業經理朱碧其表示，何文田皓畋5座高層F室2房戶，實用587方呎，由1350萬元減至1260萬元成交，實呎21,465元，即減價90萬元或7%。原業主2016年10月以約1204.88萬元購入，持貨4年，雖然帳面獲利逾55萬元或5%，惟連同稅項及代理佣金計，料實際微蝕2萬元離場。

李玟丈夫4500萬購赤柱物業

此外，有名人不惜付辣稅入市。土地註冊處資料顯示，赤柱海天徑9至11號的D1室，實用1290方呎，上月以4500萬元連1個車位售出，實呎34,884元，登記買家為ROCKOWITZ, BRUCE P.，與天后級女歌星李玟的丈夫、利標（0787）前副主席樂裕民名字相同，料為同一人。資料顯示，李玟於2011年與樂裕民結婚，惟近月有傳二人婚變。據悉，新買家須付樓價15%，即涉675萬元辣稅；原業主早於1991年以520萬元購入，帳面賺3980萬元或7.6倍。

上 / 下一篇新聞

內地上月零售止跌 高檔貨雙位增 人幣升破6.8 花旗料復蘇延至末季
內地上月零售止跌 高檔貨雙位增 人幣升破6.8 花旗料復蘇延至末季
內需股急漲 九毛九升近一成
內需股急漲 九毛九升近一成
內需回暖美匯弱 人幣逾1年新高
內需回暖美匯弱 人幣逾1年新高
工業增加值遠勝預期 失業率改善
工業增加值遠勝預期 失業率改善
明源雲暫超購83倍 科利掛牌飈2.3倍今年最強
明源雲暫超購83倍 科利掛牌飈2.3倍今年最強
按證再出招撐中小企 百分百貸款上限增至500萬
按證再出招撐中小企 百分百貸款上限增至500萬
人行「三道紅線」鬆口風 內房股升 潘功勝：落實前有合理過渡期
人行「三道紅線」鬆口風 內房股升 潘功勝：落實前有合理過渡期
話你知：「三道紅線」限內房膨脹
話你知：「三道紅線」限內房膨脹
標普：小微企貸款增2.9萬億損內銀盈利
標普：小微企貸款增2.9萬億損內銀盈利
摩通前高層薦聘富商子 證人：客戶轉介不限GPA
摩通前高層薦聘富商子 證人：客戶轉介不限GPA
債券通申請「新債易」商標
債券通申請「新債易」商標
美印業務受挫 騰訊擬星設辦事處
美印業務受挫 騰訊擬星設辦事處
賭廳廳主13億入股勵駿 德晉陳榮煉增持至20.75% 躍升第二大股東
賭廳廳主13億入股勵駿 德晉陳榮煉增持至20.75% 躍升第二大股東
忠意人壽擴零售客源 減疫情影響
忠意人壽擴零售客源 減疫情影響
花旗恢復全球裁員 料港續增聘
花旗恢復全球裁員 料港續增聘
星展香港料全年貸款單位增
星展香港料全年貸款單位增
京信供應3香港5G基站設備
京信供應3香港5G基站設備
Nikola傳被證交會調查 股價再跌5% 跟進沽空機構指控屬實否
Nikola傳被證交會調查 股價再跌5% 跟進沽空機構指控屬實否
併購活躍帶動 美股早段續升
併購活躍帶動 美股早段續升
聯儲局擬譴責花旗 未能改善風險管理
聯儲局擬譴責花旗 未能改善風險管理
張兆聰：資金炒作復蘇概念 留意六福
張兆聰：資金炒作復蘇概念 留意六福
植耀輝：恒指稍改善 重回橫行區間
植耀輝：恒指稍改善 重回橫行區間
技術取勝：華寶暫受制7.7元
技術取勝：華寶暫受制7.7元
調查：逾九成富裕港人供養父母
調查：逾九成富裕港人供養父母
超人投資DNA公司 融資超額完成
超人投資DNA公司 融資超額完成
劉思明：內地長假臨近 內需旺李寧可取
劉思明：內地長假臨近 內需旺李寧可取
周顯：壹傳媒不停牌誰得益？
周顯：壹傳媒不停牌誰得益？
湯文亮：全民檢測是否浪費金錢？
湯文亮：全民檢測是否浪費金錢？
新盤半月成交200宗 跌逾六成 業界料下半月收復失地 全月料千宗
新盤半月成交200宗 跌逾六成 業界料下半月收復失地 全月料千宗
四市區盤469伙擬月內出擊
四市區盤469伙擬月內出擊
銅鑼灣商舖空置率18% 歷來最慘烈
銅鑼灣商舖空置率18% 歷來最慘烈
億京沙咀道項目完成14億補地價
億京沙咀道項目完成14億補地價
雲疊花園地舖2308萬沽 低市價5%
雲疊花園地舖2308萬沽 低市價5%
內地退休人士漸富有 瑞信：內需服務企業看俏
內地退休人士漸富有 瑞信：內需服務企業看俏