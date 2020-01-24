十大屋苑半月130宗成交升兩成

事實上，港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城本月暫錄22宗成交，平均實呎約1.9萬元，雖然呎價按月略回升2%，但仍未重返2萬元。另天水圍嘉湖山莊暫錄約17宗成交，惟本月有逾三成半、即約6宗二手成交的呎價，跌穿1萬元關口，當中包括一間連天台特色戶，以實呎9970元易手。

嘉湖特色戶呎價跌穿萬元

祥益地產高級經理林家倫表示，上述嘉湖山莊景湖居5座連天台特色戶，實用986方呎，享米埔景，以983萬元成交，呎價為9970元；原業主2012年4月以589萬元購入，持貨逾8年，轉手帳面賺394萬元或67%。

另市區物業接連錄蝕讓成交。尖沙嘴凱譽錄得今年第5宗蝕讓；可留意的是，項目本年迄今只有6宗二手成交。土地註冊處資料顯示，凱譽低層F室，實用480方呎2房間隔，上月以1230萬元售出，實呎25,625元；原業主2015年以1487萬元購入，帳面蝕約257萬元，若連同使費在內，料實蝕約325萬元或22%。

香港置業分行高級營業經理朱碧其表示，何文田皓畋5座高層F室2房戶，實用587方呎，由1350萬元減至1260萬元成交，實呎21,465元，即減價90萬元或7%。原業主2016年10月以約1204.88萬元購入，持貨4年，雖然帳面獲利逾55萬元或5%，惟連同稅項及代理佣金計，料實際微蝕2萬元離場。

李玟丈夫4500萬購赤柱物業

此外，有名人不惜付辣稅入市。土地註冊處資料顯示，赤柱海天徑9至11號的D1室，實用1290方呎，上月以4500萬元連1個車位售出，實呎34,884元，登記買家為ROCKOWITZ, BRUCE P.，與天后級女歌星李玟的丈夫、利標（0787）前副主席樂裕民名字相同，料為同一人。資料顯示，李玟於2011年與樂裕民結婚，惟近月有傳二人婚變。據悉，新買家須付樓價15%，即涉675萬元辣稅；原業主早於1991年以520萬元購入，帳面賺3980萬元或7.6倍。