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銅鑼灣商舖空置率18% 歷來最慘烈

【明報專訊】新冠疫情重創本港零售業及商舖市道，據美聯工商舖資料研究部數據顯示，今年7至8月（第三季）四大核心區尖沙嘴、旺角、銅鑼灣、中環，區內空置地舖數目增加至945間，較今年首季的689間，增加256間或37%；與此同時，四大核心舖位空置率高達12.6%，為該行自2015年第三季起進行相關統計以來的新高紀錄，其中銅鑼灣商舖空置率更高見18%，可說是「冠絕」各區。

與此同時，美聯工商舖估計，現時全港吉舖最少有4000間，若計及商場和樓上舖，吉舖數目有機會更高。

四大購物區地舖整體空置13%

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，除四大核心區外，今季亦首度統計元朗區的吉舖情况，共涵蓋5區221條街道、合共10,250間街舖（四大核心區佔7525間、佔逾七成），是次數據主要反映香港受新冠疫情打擊後半年，以及本港於7月中爆發第三波疫情前後的商舖市况。據統計，上述5個主要購物區共錄1151間吉舖，當中四大核心區佔945間、元朗佔206間。

謝斐道加連威老道最惡劣

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋表示，四大核心區中，以銅鑼灣空置率最高，達到18%；尖沙嘴、中環分別為16.9%及16.2%；旺角最低只有7.4%。另元朗舖位同期整體空置率7.6%。若以街道空置率而言，以銅鑼灣謝斐道的空置率最高，達到35.2%；其次為尖沙嘴加連威老道，空置率為34.6%。

陳續指，疫情重創本港旅遊業及飲食業，同時加速網購發展，速遞相關行業頻頻租舖，帶動核心區內，速遞公司或網購取貨點的據點相對增加，相關商舖共12間，較今年初錄得6間，約半年間增加一倍。

展望後市，美聯旺舖董事盧展豪預料，舖市的「超大型調整期」仍然持續，預計未來半年核心區空置率仍在高位徘徊，估計核心區商舖整體空置率，明年初將進一步升至13%至14%；至於民生消費元素較高的元朗區，整體空置率則維持7%至8%。

業界籲業主租金減半紓困

商舖價錢方面，核心區商舖租、售價維持今年全年跌40%至50%預測，民生區租、售價則全年跌近20%，預計最快明年始有轉機。黃漢成建議，商場業主應對現有租戶，全數減免基本租金，只收營業額分成，為期半年，同時亦期望商場有更多推廣及推出刺激消費方案。至於街舖，建議業主下調租金三至五成，同樣為期半年。若目前商舖尚未出租，業主可考慮接受市值租金出租物業，並提供免租期、提供裝修期補貼等。

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