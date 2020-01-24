四市區盤469伙擬月內出擊

德祥今開放海珀示範單位

上述海珀位於海壇街，提供76伙，主打中小型單位，發展商今日會開放現樓示範單位予傳媒參觀。據悉，項目最快日內公布首張價單，相信本月有機會推售。

另一個市建局項目為大角嘴福澤街傲寓，項目提供144伙。市場消息指樓盤已獲批預售樓花，安排最快下周開價，意味市建局短期內將有兩個樓盤推售。

此外，萊蒙（3688）及俊和合作的九龍窩打老道128 WATERLOO，以及遠中集團持有的跑馬地桂芳街EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，亦有機會月內推售，前者提供110伙，單位實用介乎300餘至1200餘方呎，涵蓋1房至4房間隔，以實用500多方呎兩房戶型為主打。萊蒙早前已經預告，128 WATERLOO樓書已經準備至最後階段，示範單位亦近完工，稍後擬以發價單形式推售，首批推出至少50伙。至於EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY提供139伙，早前已上載樓書，即可在短期內開售。