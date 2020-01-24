新盤半月成交200宗 跌逾六成 業界料下半月收復失地 全月料千宗

明報記者 林尚民、梁穎思

9月上半月未有全新大盤登場，截至昨日暫只錄約200宗成交。對比上月同期因有香港小輪（0050）與帝國集團合作發展的青山公路青山灣帝御．金灣推售，令8月上半月錄得約540宗一手成交，本月上半月按月成交大跌逾六成，數目與今年4月同期相若。

Wetland 3期周六首輪賣133伙

不過，多個新盤正積極推售，其中Wetland 3期昨再加推3號價單涉52伙，折實平均13,890元，包括8伙特色戶，單位折實價423萬至1181萬元、折實實呎12,513至17,589元。若以定價計，整批單位市值近4億元。

新地亦已上載銷售安排，周六發售133伙，佔已開價全部162伙的82%，折實價413萬至1181萬元，以定價計市值逾10億元，其中A組買家限購1伙指定3房戶、B組最多可購4伙。據悉，項目過去5日迄今暫收逾2200票，以發售133伙計超額15倍，項目將於周四截止登記。

另恒地旗下西營盤藝里坊‧2號，亦上載銷售安排，周六首輪賣80伙，包括72伙1房戶及8伙開放式單位，實用214至287方呎，提供4%直減折扣，單位折實價562萬至893萬餘元，折實實呎25,749至31,118元，項目將於周五截止認購。

藝里坊‧2號收400票 超額4倍

市場消息指，藝里坊‧2號過去4日累收約400張入票，以首推80伙計超額4倍。

此外，長實（1113）將軍澳日出康城8期SEA TO SKY，昨更新價單，除將部分兩房單位加價2%，即供折扣亦由原先3%削減至2%，即兩房單位最高折扣為19%，3房則為21%，長實地產投資董事郭子威指，計劃下周推出285伙應市，未來3房及4房單位將陸續加價，提價幅度約5%。

SEA TO SKY兩房率先加價2%

SEA TO SKY自6月底推出至今累售794伙單位，套現近84.4億元。

對於本月上半月一手銷情下挫，中原亞太區住宅部總裁陳永傑認為，主要是多個樓盤未能如期獲批預售樓花同意書，而按目前發展商部署，估計本月全月一手成交量約1000宗，與上月全月數字持平。

不過，若新世界（0017）大圍站項目能於短期獲批預售樓花，並即時登場，本月一手成交宗數有機會增加至1500宗，但仍未能回復今年5月錄逾2100宗成交的水平。