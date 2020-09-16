湯文亮：全民檢測是否浪費金錢？

老友講完之後亦知道講錯，佢話政府應該要全民強制檢測，否則效用不大，同體檢一樣，如果要做一定要做全身檢查。老友這樣說我就同意，但以現在政府的弱勢，又如何能夠強制檢測？如果得到建制派人士支持應該唔錯，很可惜連這個目標也達不到。不過，中央政府亦可以從今次檢測，知道不少建制派人士口是心非，唔怪之得在區議會選舉全軍覆沒。我覺得今次沒有去做檢測的建制派人士有得震冇得瞓。

不少建制派口是心非 未往檢測

香港有很多建制派人士，經常在公開場合表態支持政府，今次國家檢疫隊到香港，他們又登報鳴謝。但如果問他們有沒有去做檢測，結果或者會出乎大家意料之外，很多建制派人士沒有去做檢測。

不去的理由亦很簡單，多一個唔多，少一個唔少，但他們可能忘記，今次檢測不同過往投票，有沒有去投票，或者投了哪一個候選人不會有人知，但做檢測不同，唔去做檢測是有機會被人知，（如果是非建制派當然冇乜所謂）。萬一有建制派人士確診，而又發覺他們沒有做檢測，一定會成為別人話柄，所以，我不明白點解建制派人士不去做檢測。

老友問疫情會不會出現第四波，我認為第四波將無可避免，學校將會是疫情「修羅場」，理由是教協並不支持檢測，教師學生可以自己選擇去或者不去，而事實上大多數教師及學生都選擇不去，在復課之後，確診料會大幅增加。不過，教師學生亦不會為此擔心，因為教育局早已宣布，如果某一間學校出現確診，那一間學校就要停面授課程14日。

全民檢測的結論是香港防疫的決心不足，如果再出現確診，政府除了封關之外，一定要強制全民檢測，如此來說，今次全民檢測又不是太浪費，總好過派銅芯口罩。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]