周顯：壹傳媒不停牌誰得益？

David Webb在這聲明後,發出推文指出,證監會是暗指警方「踩過界」(off piste),案件超出警方的能力範圍(out of their depth),證監會亦沒有收到警方求助(haven't heard from them)。

把事件溯源,首先是在當日,證監會、交易所罕有地沒有要求壹傳媒停牌,便發生這事件。

一般的程序,是當發生了大事件,但如果股價不受影響,也許不用停牌;但如果發現了股價波動,當局會詢問升跌原因,如果沒有新聞,就來一個「套餐A」,表示不明升跌原因,但如果有新聞,就必須停牌,待刊出澄清公告後,方才復牌,這是正確程序。因此,發生了這件事,是證監失職了。

好了,現在講到事件的得益者,隨時包括持有這股票的David Webb。他曾是這公司的第二大股東,年前經減持後,中央結算紀錄已看不到,但我們可以從轉倉資料中,爬梳出他把股票轉到了哪家券商。在當日,券商減持了大約2%的股票,從而推論出,David Webb可能乘此證監會沒要求停牌的時機,沽出股票,套回大量現金(詳見上月18日本欄刊出〈壹傳媒上周勁炒 梅偉琛推論Webb減持〉一文)。

David Webb是證監會收購上訴委員會的成員,也是交易所前董事。David Webb都好應該交代一下,壹傳媒不停牌有沒有令他得益。

[周顯 投資二三事]