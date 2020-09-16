周顯：壹傳媒不停牌誰得益？

David Webb在這聲明後，發出推文指出，證監會是暗指警方「踩過界」（off piste），案件超出警方的能力範圍（out of their depth），證監會亦沒有收到警方求助（haven't heard from them）。

把事件溯源，首先是在當日，證監會、交易所罕有地沒有要求壹傳媒停牌，便發生這事件。

一般的程序，是當發生了大事件，但如果股價不受影響，也許不用停牌；但如果發現了股價波動，當局會詢問升跌原因，如果沒有新聞，就來一個「套餐A」，表示不明升跌原因，但如果有新聞，就必須停牌，待刊出澄清公告後，方才復牌，這是正確程序。因此，發生了這件事，是證監失職了。

好了，現在講到事件的得益者，隨時包括持有這股票的David Webb。他曾是這公司的第二大股東，年前經減持後，中央結算紀錄已看不到，但我們可以從轉倉資料中，爬梳出他把股票轉到了哪家券商。在當日，券商減持了大約2%的股票，從而推論出，David Webb可能乘此證監會沒要求停牌的時機，沽出股票，套回大量現金（詳見上月18日本欄刊出〈壹傳媒上周勁炒 梅偉琛推論Webb減持〉一文）。

David Webb是證監會收購上訴委員會的成員，也是交易所前董事。David Webb都好應該交代一下，壹傳媒不停牌有沒有令他得益。

[周顯 投資二三事]