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劉思明：內地長假臨近 內需旺李寧可取

【明報專訊】港股連升3日，恒指昨低開18點見全日低位向上，早市最多升186點、高見24,826點回順，午後於24,678點有支持，收報24,732點，升92點或0.38%；國指升0.23%。恒生綜合中型股、小型股指數升1.61%、1.31%，中小型表現續強。不過交投偏淡，大市成交1159億元，低於60天平均兩成。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率66比34，升逾3%佔上升股份兩成多；陽燭對陰燭為63比37，大市升勢不算全面，但買盤保持積極、動力亦強。本報數據庫追蹤的30個行業，有近三成下跌，公路鐵路跌0.9%表現已經最差，沒有明顯沽壓。

潤地續強勢可追落後

上升行業中，內房及物管升近3%，全線上升，兩板塊皆跑贏一眾行業；其次本地零售服務、汽車及相關升逾2.5%，博彩及消閒、環保及新能源升約2%。內房融資的憂慮緩和，內房股做好，但普遍低位反彈為主，保持強勢向上的只有綠城（3900）、龍湖（0960）、雅居樂（3383）、華潤置地（1109）等，不欲高追， 潤地落後可以留意。

車股比亞迪長汽表現最佳

大市成交不振，科網股普遍疲弱，內需股百花齊放成為焦點。車股做好，尤以強勢比亞迪股份（1211）、長城汽車（2333）表現最佳。此外，無論濠賭、餐飲、服飾、本地收租零售等行業都有股份受到追捧，金沙中國（1928）、安踏（2020）升2%、3%，九毛九（9922）升一成，九倉置業（1997）、六福（0590）升約半成以上。

內地上月社會消費品零售總額錄得增長，為今年來首次；部委推動促進消費活動得省市企業踴躍參與，而今年內地國慶及中秋節帶來8天長假，加上延後消費的釋放，海外旅遊受限轉化為國內消費等因素，都成為內需概念炒作催化劑。

李寧倘確認突破 可小注追入

不少內需股攀升尋頂，李寧（2331）整固後蠢蠢欲動可以留意。李寧上半年業績勝預期，公司電子商務渠道表現強勁，積極控制成本及費用的舉措，令業務顯現韌性；下半年為消費旺季，隨着市道復蘇，可以憧憬。股價方面，李寧近1個月在31.5至34.5元上落整固，昨天升抵區間頂部，倘能確認突破，如向上企穩收市，可小注追入，或可待回落至33元以下吸納，並以低收31.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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