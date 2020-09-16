Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年9月16日星期三
技術取勝
投資策略
內地上月零售止跌 高檔貨雙位增 人幣升破6.8 花旗料復蘇延至末季
內需股急漲 九毛九升近一成
內需回暖美匯弱 人幣逾1年新高
工業增加值遠勝預期 失業率改善
明源雲暫超購83倍 科利掛牌飈2.3倍今年最強
按證再出招撐中小企 百分百貸款上限增至500萬
人行「三道紅線」鬆口風 內房股升 潘功勝：落實前有合理過渡期
話你知：「三道紅線」限內房膨脹
標普：小微企貸款增2.9萬億損內銀盈利
摩通前高層薦聘富商子 證人：客戶轉介不限GPA
債券通申請「新債易」商標
美印業務受挫 騰訊擬星設辦事處
賭廳廳主13億入股勵駿 德晉陳榮煉增持至20.75% 躍升第二大股東
忠意人壽擴零售客源 減疫情影響
花旗恢復全球裁員 料港續增聘
星展香港料全年貸款單位增
京信供應3香港5G基站設備
Nikola傳被證交會調查 股價再跌5% 跟進沽空機構指控屬實否
併購活躍帶動 美股早段續升
聯儲局擬譴責花旗 未能改善風險管理
張兆聰：資金炒作復蘇概念 留意六福
植耀輝：恒指稍改善 重回橫行區間
技術取勝：華寶暫受制7.7元
調查：逾九成富裕港人供養父母
超人投資DNA公司 融資超額完成
劉思明：內地長假臨近 內需旺李寧可取
周顯：壹傳媒不停牌誰得益？
湯文亮：全民檢測是否浪費金錢？
新盤半月成交200宗 跌逾六成 業界料下半月收復失地 全月料千宗
四市區盤469伙擬月內出擊
銅鑼灣商舖空置率18% 歷來最慘烈
十大屋苑半月130宗成交升兩成
億京沙咀道項目完成14億補地價
雲疊花園地舖2308萬沽 低市價5%
內地退休人士漸富有 瑞信：內需服務企業看俏
技術取勝：華寶暫受制7.7元
prev
next
【明報專訊】六福回調宜守18.3元（圖）
恒大料19及20元有阻力（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
上 / 下一篇新聞
內地上月零售止跌 高檔貨雙位增 人幣升破6.8 花旗料復蘇延至末季
內需股急漲 九毛九升近一成
內需回暖美匯弱 人幣逾1年新高
工業增加值遠勝預期 失業率改善
明源雲暫超購83倍 科利掛牌飈2.3倍今年最強
按證再出招撐中小企 百分百貸款上限增至500萬
人行「三道紅線」鬆口風 內房股升 潘功勝：落實前有合理過渡期
話你知：「三道紅線」限內房膨脹
標普：小微企貸款增2.9萬億損內銀盈利
摩通前高層薦聘富商子 證人：客戶轉介不限GPA
債券通申請「新債易」商標
美印業務受挫 騰訊擬星設辦事處
賭廳廳主13億入股勵駿 德晉陳榮煉增持至20.75% 躍升第二大股東
忠意人壽擴零售客源 減疫情影響
花旗恢復全球裁員 料港續增聘
星展香港料全年貸款單位增
京信供應3香港5G基站設備
Nikola傳被證交會調查 股價再跌5% 跟進沽空機構指控屬實否
併購活躍帶動 美股早段續升
聯儲局擬譴責花旗 未能改善風險管理
張兆聰：資金炒作復蘇概念 留意六福
植耀輝：恒指稍改善 重回橫行區間
技術取勝：華寶暫受制7.7元
調查：逾九成富裕港人供養父母
超人投資DNA公司 融資超額完成
劉思明：內地長假臨近 內需旺李寧可取
周顯：壹傳媒不停牌誰得益？
湯文亮：全民檢測是否浪費金錢？
新盤半月成交200宗 跌逾六成 業界料下半月收復失地 全月料千宗
四市區盤469伙擬月內出擊
銅鑼灣商舖空置率18% 歷來最慘烈
十大屋苑半月130宗成交升兩成
億京沙咀道項目完成14億補地價
雲疊花園地舖2308萬沽 低市價5%
內地退休人士漸富有 瑞信：內需服務企業看俏
內地上月零售止跌 高檔貨雙位增 人幣升破6.8 花旗料復蘇延至末季
內需股急漲 九毛九升近一成
內需回暖美匯弱 人幣逾1年新高
工業增加值遠勝預期 失業率改善
明源雲暫超購83倍 科利掛牌飈2.3倍今年最強
按證再出招撐中小企 百分百貸款上限增至500萬
人行「三道紅線」鬆口風 內房股升 潘功勝：落實前有合理過渡期
話你知：「三道紅線」限內房膨脹
標普：小微企貸款增2.9萬億損內銀盈利
摩通前高層薦聘富商子 證人：客戶轉介不限GPA
債券通申請「新債易」商標
美印業務受挫 騰訊擬星設辦事處
賭廳廳主13億入股勵駿 德晉陳榮煉增持至20.75% 躍升第二大股東
忠意人壽擴零售客源 減疫情影響
花旗恢復全球裁員 料港續增聘
星展香港料全年貸款單位增
京信供應3香港5G基站設備
Nikola傳被證交會調查 股價再跌5% 跟進沽空機構指控屬實否
併購活躍帶動 美股早段續升
聯儲局擬譴責花旗 未能改善風險管理
張兆聰：資金炒作復蘇概念 留意六福
植耀輝：恒指稍改善 重回橫行區間
調查：逾九成富裕港人供養父母
超人投資DNA公司 融資超額完成
劉思明：內地長假臨近 內需旺李寧可取
周顯：壹傳媒不停牌誰得益？
湯文亮：全民檢測是否浪費金錢？
新盤半月成交200宗 跌逾六成 業界料下半月收復失地 全月料千宗
四市區盤469伙擬月內出擊
銅鑼灣商舖空置率18% 歷來最慘烈
十大屋苑半月130宗成交升兩成
億京沙咀道項目完成14億補地價
雲疊花園地舖2308萬沽 低市價5%
內地退休人士漸富有 瑞信：內需服務企業看俏
prev
next