植耀輝：恒指稍改善 重回橫行區間

值得一提的是，內需股近期繼續熱炒，海底撈（6862）及九毛九（9922）等不斷破頂，升幅實在太驚人，現階段不宜過度追捧。

敏實待回落至27元吸 中長線持有

上周提到汽車股除生產商外尚有其他選擇，今日介紹敏實（0425）。敏實鋁飾條業務已進入Tesla供應體系，公司最新拓展鋁電池盒業務，可能成為未來股價催化劑，早前有大行預期電池盒業務於2021至2023年複合增長率達289%。敏實股價近期顯著反彈，建議可待回落至27至28元以下吸納，作中長線持有。

另外，過去一年因非洲豬瘟及新冠肺炎症情關係，內地豬肉價格持續高企，亦令一眾豬肉股熱炒。單計上半年，統計25家生豬養殖企業所發布訊息，未來用於興建廠房所涉及投資金額便達到1659億元人民幣，在建或將建養豬專案規模將達20億頭，意味未來數年豬肉有機會再次出現如2014年產能過剩情况。

內地有不少分析指出，平均豬肉價格現時仍能維持較高水平（平均批發豬肉價格約每斤47元人民幣），但可能1至2年後跌至不足10元人民幣，最悲觀情况更可能會跌至5元人民幣。不過筆者關注，如果到時豬肉價格急跌，肯定又會有很多「棄豬戶」，到時可能引發另一個生態問題。

（筆者沒持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]