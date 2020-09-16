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聯儲局擬譴責花旗 未能改善風險管理

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，聯儲局及貨幣監理局（OCC）將譴責花旗集團（Citigroup）未能改善風險管理系統，促使花旗行政總裁高沛德（Michael Corbat）提前宣布退休。風險管理的技術及程式系統，旨在偵測有問題的交易、高風險交易和其他可能傷害銀行的活動。知情人士稱，監管機構未要求高沛德下台，但高沛德認為，要解決監管機構擔憂，最好交由他的繼任者Jane Fraser來進行大規模的改革。花旗集團上周四公布高沛德將於明年2月退休，令市場人士意外。

促使行政總裁提前退休

知情人士稱，監管機構可能要求花旗集團制定和執行一項修復其風險系統的計劃。這種正式的監管行動，有時會帶來罰款或更嚴格的規管，但目前未清楚花旗集團會否受罰。消息稱，監管機構多年來一直私下向花旗集團及高沛德施壓，要求該集團改善風險系統。花旗集團早段股價跌逾4%。

聯儲局曾在2014年評定花旗集團的年度壓力測試不及格，理由是該銀行在其資本規劃的風險評估能力有待改進。花旗為此修改了風險模型，並僱用更多合規員工，此後壓力測試未再失敗。

不過花旗上月又發生嚴重失誤，錯誤為化妝品牌客戶露華濃（Revlon）向債主償還約9億美元，目前尚未追回這筆錯誤匯出的款項。事件被視為其系統脆弱的證據。花旗在疫情期間面臨困難的經營環境，仍要斥資加強風險管理，以防範類似事件再次發生。

（綜合報道）

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