聯儲局擬譴責花旗 未能改善風險管理

促使行政總裁提前退休

知情人士稱，監管機構可能要求花旗集團制定和執行一項修復其風險系統的計劃。這種正式的監管行動，有時會帶來罰款或更嚴格的規管，但目前未清楚花旗集團會否受罰。消息稱，監管機構多年來一直私下向花旗集團及高沛德施壓，要求該集團改善風險系統。花旗集團早段股價跌逾4%。

聯儲局曾在2014年評定花旗集團的年度壓力測試不及格，理由是該銀行在其資本規劃的風險評估能力有待改進。花旗為此修改了風險模型，並僱用更多合規員工，此後壓力測試未再失敗。

不過花旗上月又發生嚴重失誤，錯誤為化妝品牌客戶露華濃（Revlon）向債主償還約9億美元，目前尚未追回這筆錯誤匯出的款項。事件被視為其系統脆弱的證據。花旗在疫情期間面臨困難的經營環境，仍要斥資加強風險管理，以防範類似事件再次發生。

（綜合報道）

[國際金融]