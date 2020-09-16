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併購活躍帶動 美股早段續升

【明報專訊】併購活動趨於活躍，帶動美股早段續升。美國科技股早段向上，蘋果在凌晨發布會前股價升約1%。不過亞洲開發銀行（ADB）預測，亞太區發展中國家的GDP料在今年萎縮0.7%，是近60年來首次。ADB預期，亞太區將有近四分之三的經濟體陷入萎縮，比例為60年來最高。不過ADB預測，亞太區明年GDP可望增長6.8%。

亞太發展中國家GDP料今年萎縮0.7%

彭博社引述知情人士稱，由於晶片生產的問題，SONY將直至明年3月本財年的PS5遊戲主機生產目標，由1500萬部降至1100萬部。消息稱，PS5的晶片生產良率僅五成，雖然這數字正在改善，但尚未達到穩定水平，限制了PS5的產量。SONY股價昨跌逾2%。SONY正準備年底在遊戲機市場與微軟較勁。微軟早前公布，售價499美元的Xbox Series X及售價299美元的Xbox Series S將在11月10日推出。

H&M上季轉虧為盈

此外，全球第二大時裝零售商H&M復蘇進度勝預期。H&M初步估計，在截至8月底的第三財季，由於減價幅度比預期小，加上成本控制，上季轉虧為盈，估計可錄得約20億瑞典克朗（約17.6億港元）的稅前利潤，是分析師平均預期的8倍。以當地貨幣計算，第三季銷售額將按年跌16％，較第二季的50％跌幅大為收窄，這主要由於門店逐步恢復營業。

（綜合報道）

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