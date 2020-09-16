Nikola傳被證交會調查 股價再跌5% 跟進沽空機構指控屬實否

Nikola上周二（8日）公布與GM達成戰略合作協議，GM將向Nikola提供Ultium電池系統及Hydrotec燃料電池技術，並協助其生產Badger農夫車（pickup truck），而GM透過提供服務換取Nikola的11%股票。消息刺激Nikola當日股價急升四成至50.05美元。

伙GM產農夫車 股價曾單日飈四成

至上周四，沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）發表報告，聲言Nikola誇大貨車測試數據、誇大專有技術，並為訂單量灌水，涉嫌誤導投資者。

沽空報告指出，Nikola的貨車無法駕駛，卻在2018年的宣傳片營造其貨車原型正在行駛的假象，實際上其貨車只是滑下斜坡。Nikola表示，從未聲稱片中的貨車是在自己產生的動力下前進，儘管Nikola在社交媒體及其他宣傳通報形容該貨車「正在移動」（in motion）。此外，沽空報告又稱，Nikola聲稱貨車的重要零件電源轉換器（inverter）是自行研發的技術，卻在其宣傳片用貼紙遮擋該零件的第三方供應商商標，質疑有誤導之嫌。Nikola承認，片中的零件確是來自第三方供應商，但澄清已研發轉換器一段時間，之後將會以自家零件取代供應商零件。

Nikola：合作伙伴有盡職調查

Nikola否認涉及詐騙，稱其合作伙伴包括：汽車零件商Bosch、對冲基金ValueAct Capital、設備製造商CNH Industrial及GM等，均對Nikola進行過全面的盡職調查（due-diligence）。Nikola又強調，已親自就沽空報告與SEC接觸，並在上周五與SEC官員進行電話交談，在調查問題上將與SEC全面合作。興登堡研究創辦人安德森（Nathan Anderson）則表示，歡迎監管機構進行調查。

Nikola迄今沒有具意義的收入，在今年6月借殼上市前知名度不高，惟在上市初期股價升至80美元以上，市值曾高達310億美元超越福特（Ford）。

市值曾超福特 股價兩天累跌24％

在沽空報告出爐後，上周四及周五Nikola的股價累跌24%，抹去了上市以來的升幅。

不過尚未生產任何電動車的Nikola最新公布，其與CNH Industrial旗下的汽車製造商Iveco所設立的合資企業，將在明年底開始生產Tre電動貨車。Nikola還將在美國亞利桑那州建廠，計劃在2023年於當地量產電動拖頭。

（綜合報道）

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