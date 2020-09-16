忠意人壽擴零售客源 減疫情影響

以上半年整付保費收入計算，保費收入按年減少65.52%，至1.66億元，陳麗璇表示，主要因為來自內地，以及中東、東南亞的高淨值客戶來港受阻，萬用保險產品銷售因受到影響。目前忠意人壽銷售渠道以經紀為主，她指大型經紀業務不少來自內地客戶，因此該行今年啟用不少小型經紀，加強向本地客戶銷售。

忠意人壽去年11月推出扣稅年金，以45歲非吸煙男性計算，保證內部回報率（IRR）有3厘，普遍高於市場其他產品回報，陳麗璇表示，該行有意再推出新的延期年金，着重在資本保存外，爭取較高的非保證回報，希望可在年底推出。

推長線儲蓄保 總內部回報率最高7.14%

忠意昨日推出新的長線分紅儲蓄保單，目標為擬規劃財富傳承的客戶。產品非保證回報在內的總內部回報率每年最高為7.14%，客戶可鎖定終期紅利，轉至保障帳戶累積利息或提取儲蓄金額，客戶亦可以無限次選擇將保單傳承至後代，保障年期可調整至新受保人的138歲。