經濟

賭廳廳主13億入股勵駿 德晉陳榮煉增持至20.75% 躍升第二大股東

【明報專訊】擁有澳門漁人碼頭的勵駿創建（1680）日前停牌，雖然至昨日仍未發公告交代原因，但據港交所（0388）股權披露，台灣女星安以軒丈夫、澳門賭廳德晉集團行政總裁陳榮煉「事先張揚」，於上周五（11日）以每股1.05元，入股勵駿12.8億股或20.65%股權，涉資13.44億元，入股價較停牌前股價0.96元溢價約9.4%。

明報記者 陳偉燊

交易完成後，連同陳榮煉原先在勵駿持股的0.11%計算，合共持有勵駿20.75%股權，一躍成為公司第二大股東。今次股權申報未有披露，陳榮煉是向現有股東買入股份，抑或認購由勵駿發行的新股，假設交易以發行新股進行，勵駿聯席主席周錦輝夫婦持股量攤薄後仍約24.8%，仍為公司最大單一股東。

倘配售新股 周錦輝夫婦仍持24.8%

勵駿在過去超過一年多次回購股份，合共出資7610萬元購入6638.9萬股，加上周錦輝夫婦不時增持，持股量最高曾增至29.89%，因此即使發新股集資，受攤薄的情况相對得到緩衝。

至昨晚本報截稿止，德晉尚未有最新的回應。勵駿方面，周錦輝昨日接受網上媒體《濠博新聞》訪問時，亦表示不便透露。

德晉13年間晉身澳門賭廳老二

至於今次入股勵駿的德晉集團行政總裁陳榮煉，早於90年代已經在澳門賭廳業界打滾，及後在2007年在銀河娛樂（0027）旗下星際酒店創辦首個賭廳，自此成立德晉集團。短短13年，德晉和太陽城等已經超越長期位居首席的澳門黃金集團，聯同廣東集團等，在澳門賭廳業界晉身五大之一，到今年初其市場佔有率更升至第二，與排首位的太陽城叮噹碼頭。

目前德晉單是在澳門，已經營最少9間貴賓廳超過100張賭枱，並且已如太陽城一樣，在2017年左右加快在海外的發展步伐，到柬埔寨、城南、菲律賓及韓國等地經營賭廳。另外該集團亦在近年開始多元化發展，涉足名表代理及澳門的地產業務。

3年前娶台灣女星安以軒 名氣大增

陳榮煉最為人所知的是，他於3年多前迎娶台灣女星安以軒，而名氣大增。但是他的低調作風如舊，基本上多年來少與傳媒直接面見或接受訪問。

相關字詞﹕澳門黃金集團 廣東集團 太陽城 德晉 安以軒 周錦輝 陳榮煉 勵駿創建

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