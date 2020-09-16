美印業務受挫 騰訊擬星設辦事處

騰訊昨收市報529.5元，無升跌，成交60.3億元。報道指出，美國將禁止與騰訊旗下微信作交易，而集團熱門遊戲《絕地求生》和《傳說對決》亦在印度被禁。

騰訊在星招聘數十職位

面對美國及其他市場日益增加的敵對情緒，集團轉為集中發展東南亞市場。騰訊在一份聲明中表示，除了目前在馬來西亞、印尼和泰國業務外，將於新加坡設立辦事處，以「支持我們在東南亞及以外地區不斷發展的業務」，正在招聘各個職位，包括技術和業務開發，但未有提供細節。根據騰訊的招聘網頁，目前新加坡有跨境電子商務、雲計算和電競等數十個職位空缺。

中資科企紛投資星洲

除了騰訊，其他科企亦不斷加大於新加坡的發展。TikTok母公司字節跳動已計劃未來3年內在新加坡投資數十億美元並增加數百個工作崗位，亦向新加坡中央銀行申請了數字銀行許可證。

另外，阿里巴巴（9988）已投資40億美元，以完全控制總部位於新加坡的電商平台Lazada，並達成收購估值約12億美元的新加坡安盛大廈一半股份的協議，周一更傳出有意向Grab投資30億美元，反映其發展決心。