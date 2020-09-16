經濟

美印業務受挫 騰訊擬星設辦事處

【明報專訊】據彭博報道，騰訊控股（0700）在美國及印度業務受挫後，已選擇新加坡作為亞洲總部。消息人士指，集團一直考慮將包括國際遊戲發行的部分業務運營轉移到海外，現時地緣政治的緊張局勢加快了計劃。

騰訊昨收市報529.5元，無升跌，成交60.3億元。報道指出，美國將禁止與騰訊旗下微信作交易，而集團熱門遊戲《絕地求生》和《傳說對決》亦在印度被禁。

騰訊在星招聘數十職位

面對美國及其他市場日益增加的敵對情緒，集團轉為集中發展東南亞市場。騰訊在一份聲明中表示，除了目前在馬來西亞、印尼和泰國業務外，將於新加坡設立辦事處，以「支持我們在東南亞及以外地區不斷發展的業務」，正在招聘各個職位，包括技術和業務開發，但未有提供細節。根據騰訊的招聘網頁，目前新加坡有跨境電子商務、雲計算和電競等數十個職位空缺。

中資科企紛投資星洲

除了騰訊，其他科企亦不斷加大於新加坡的發展。TikTok母公司字節跳動已計劃未來3年內在新加坡投資數十億美元並增加數百個工作崗位，亦向新加坡中央銀行申請了數字銀行許可證。

另外，阿里巴巴（9988）已投資40億美元，以完全控制總部位於新加坡的電商平台Lazada，並達成收購估值約12億美元的新加坡安盛大廈一半股份的協議，周一更傳出有意向Grab投資30億美元，反映其發展決心。

上 / 下一篇新聞

內地上月零售止跌 高檔貨雙位增 人幣升破6.8 花旗料復蘇延至末季
內地上月零售止跌 高檔貨雙位增 人幣升破6.8 花旗料復蘇延至末季
內需股急漲 九毛九升近一成
內需股急漲 九毛九升近一成
內需回暖美匯弱 人幣逾1年新高
內需回暖美匯弱 人幣逾1年新高
工業增加值遠勝預期 失業率改善
工業增加值遠勝預期 失業率改善
明源雲暫超購83倍 科利掛牌飈2.3倍今年最強
明源雲暫超購83倍 科利掛牌飈2.3倍今年最強
按證再出招撐中小企 百分百貸款上限增至500萬
按證再出招撐中小企 百分百貸款上限增至500萬
人行「三道紅線」鬆口風 內房股升 潘功勝：落實前有合理過渡期
人行「三道紅線」鬆口風 內房股升 潘功勝：落實前有合理過渡期
話你知：「三道紅線」限內房膨脹
話你知：「三道紅線」限內房膨脹
標普：小微企貸款增2.9萬億損內銀盈利
標普：小微企貸款增2.9萬億損內銀盈利
摩通前高層薦聘富商子 證人：客戶轉介不限GPA
摩通前高層薦聘富商子 證人：客戶轉介不限GPA
債券通申請「新債易」商標
債券通申請「新債易」商標
賭廳廳主13億入股勵駿 德晉陳榮煉增持至20.75% 躍升第二大股東
賭廳廳主13億入股勵駿 德晉陳榮煉增持至20.75% 躍升第二大股東
忠意人壽擴零售客源 減疫情影響
忠意人壽擴零售客源 減疫情影響
花旗恢復全球裁員 料港續增聘
花旗恢復全球裁員 料港續增聘
星展香港料全年貸款單位增
星展香港料全年貸款單位增
京信供應3香港5G基站設備
京信供應3香港5G基站設備
Nikola傳被證交會調查 股價再跌5% 跟進沽空機構指控屬實否
Nikola傳被證交會調查 股價再跌5% 跟進沽空機構指控屬實否
併購活躍帶動 美股早段續升
併購活躍帶動 美股早段續升
聯儲局擬譴責花旗 未能改善風險管理
聯儲局擬譴責花旗 未能改善風險管理
張兆聰：資金炒作復蘇概念 留意六福
張兆聰：資金炒作復蘇概念 留意六福
植耀輝：恒指稍改善 重回橫行區間
植耀輝：恒指稍改善 重回橫行區間
技術取勝：華寶暫受制7.7元
技術取勝：華寶暫受制7.7元
調查：逾九成富裕港人供養父母
調查：逾九成富裕港人供養父母
超人投資DNA公司 融資超額完成
超人投資DNA公司 融資超額完成
劉思明：內地長假臨近 內需旺李寧可取
劉思明：內地長假臨近 內需旺李寧可取
周顯：壹傳媒不停牌誰得益？
周顯：壹傳媒不停牌誰得益？
湯文亮：全民檢測是否浪費金錢？
湯文亮：全民檢測是否浪費金錢？
新盤半月成交200宗 跌逾六成 業界料下半月收復失地 全月料千宗
新盤半月成交200宗 跌逾六成 業界料下半月收復失地 全月料千宗
四市區盤469伙擬月內出擊
四市區盤469伙擬月內出擊
銅鑼灣商舖空置率18% 歷來最慘烈
銅鑼灣商舖空置率18% 歷來最慘烈
十大屋苑半月130宗成交升兩成
十大屋苑半月130宗成交升兩成
億京沙咀道項目完成14億補地價
億京沙咀道項目完成14億補地價
雲疊花園地舖2308萬沽 低市價5%
雲疊花園地舖2308萬沽 低市價5%
內地退休人士漸富有 瑞信：內需服務企業看俏
內地退休人士漸富有 瑞信：內需服務企業看俏