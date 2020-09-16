債券通申請「新債易」商標

或為債市信息披露平台

港交所回覆本報查詢時表示，該所及其業務伙伴一直致力於提升債券通計劃，將適時向市場交代最新進展。

「新債易」為系列商標，整體為圓形，採用紅色、藍色為底色，申請人為債券通，申請於7月17日提交，於8月21日獲批註冊。

商標分類共申請7個類別，全部與債券通相同。部分類別包括9號，即電子資訊類別，包括數據媒介儲存、電腦軟件等；16號，即印刷產品；35號，即商業資訊、數據處理服務等；36號，即股票期貨及衍生工具交易、風險管理工具等。

值得留意的是，根據署方披露，港交所旗下亦有多個商標在註冊後，相關服務遲遲未有啟動。包括於2017年註冊的「ETF通」、「商品通」系列商標。此外同年註冊的「創新板」最後亦未有使用，該板構思當時由行政總裁李小加提出，希望可創設新板，允許同股不同權公司上市。

債券通8月交易達4093億人幣

債券通已開通3年多，外國債市期盼的「南向通」一直有待內地監管機構批准，至今未能成行，亦未有細節。不過，債券通交投節節升高，今年8月債券通平台交易量達到4093億元人民幣，按年升21%。8月日均交易量為195億元人民幣，按年升27%。