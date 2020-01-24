摩通前高層薦聘富商子 證人：客戶轉介不限GPA

【明報專訊】摩根大通（亞太）前董事總經理梁嘉彰因為涉及透過公司的「子女聘用計劃」，於2010年透過聘用時任嘉里物流（0636）主席洪敬南兒子洪任毅換取利益一案，昨日由特赦證人、時任初級員工管理部（JRM）經理胡天縱作供，她指經客户轉介來工作的親朋比例不多，這類員工的GPA（成績平均績點）不會如聘請一般畢業生般最少達3.5分，更有案例是低至2分，而洪任毅GPA 約3.3分，大抵未至不符條件，但當時有要求他要「念好普通話及財務、會計等項目」。
客户轉介工作親朋比例不多
胡天縱接受主控方律師盤問時表示，經客戶轉介計劃過來工作的個案，有GPA低至2分左右的案例；而一般工程學系畢業生GPA相對較低，曾有個案因未達3.5分不獲投行聘用而提出投訴。
她指出，洪任毅在應徵時表明願意彌補不足，加上通過法務及合規部審查，最終獲得聘用。同時就算洪任毅在2010年到職後，亦需要到紐約辦事處接受培訓。至於經轉介計劃過來的員工，則通常以暑期工及一年合約為主。
以暑期工及一年合約為主
當控方代表律師盤問到，為何在2010年初確定錄用洪任毅後，摩通的法務及合規部仍向梁嘉彰發電郵，提問關注到聘請洪任毅有否涉及政府官員、是否有助與潛在客戶爭取生意，以及建立將來的生意機會等，胡天縱指她不知道原因，但估計她的下屬處理聘請洪任毅問題時與梁嘉彰電郵溝通，並需獲得她當時上司批准。聆訊今午繼續。