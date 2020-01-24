摩通前高層薦聘富商子 證人：客戶轉介不限GPA

客户轉介工作親朋比例不多

胡天縱接受主控方律師盤問時表示，經客戶轉介計劃過來工作的個案，有GPA低至2分左右的案例；而一般工程學系畢業生GPA相對較低，曾有個案因未達3.5分不獲投行聘用而提出投訴。

她指出，洪任毅在應徵時表明願意彌補不足，加上通過法務及合規部審查，最終獲得聘用。同時就算洪任毅在2010年到職後，亦需要到紐約辦事處接受培訓。至於經轉介計劃過來的員工，則通常以暑期工及一年合約為主。

以暑期工及一年合約為主

當控方代表律師盤問到，為何在2010年初確定錄用洪任毅後，摩通的法務及合規部仍向梁嘉彰發電郵，提問關注到聘請洪任毅有否涉及政府官員、是否有助與潛在客戶爭取生意，以及建立將來的生意機會等，胡天縱指她不知道原因，但估計她的下屬處理聘請洪任毅問題時與梁嘉彰電郵溝通，並需獲得她當時上司批准。聆訊今午繼續。