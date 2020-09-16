人行「三道紅線」鬆口風 內房股升 潘功勝：落實前有合理過渡期

明報記者 方楚茵

萬科（2202）及中海外（0688）昨日均升近1%，潤地（1109）升2.2％，碧桂園（2007）亦升2.5%，至於負債率持續偏高的恒大及融創升幅更大。

潘功勝日前在會上指出，「三道紅線」有利引導房企合理安排自身經營活動和融資行為，矯正一些企業盲目擴張的經營行為，增強自身的抗風險能力。自去年以來，部分房地產企業已經開始改善自身的經營策略和財務結構。

12內房曾傳本月要交「降檔」方案

潘功勝又表示，在「三道紅線」的規則制定過程中，也充分考慮企業和市場的實際情况，設計了「科學合理的過渡期安排」。市場早前傳出，監管機構邀請12家房企出席座談會，要求他們9月底前提交「降檔（減低增長速度）」方案，包括1年內如何降檔、3年內如何做到「三道紅線」全面達標。目前重點房地產企業資金監測和融資管理規則起步平穩。下一步，人行將會同住建部及其他相關管理部門，跟蹤評估執行情况，不斷改進並擴大適用範圍。

潘功勝提到，「三道紅線」新規前期已廣泛徵求意見，在與房地產業界、金融業界進行廣泛溝通的基礎上，人行和住建部會同相關部門形成對重點房地產企業的資金監測和融資管理規則。

銀河聯昌：內房估值屬低水平

對於人行就三道紅線的解說，銀河聯昌發表報告指出，潘功勝首次評論「三道紅線」，指政策將是中國長效住房機制的關鍵組成部分，亦是房地產市場融資風險管理的重要組成部分。該行認為，人行評論偏向溫和，有助緩解市場對內房股可能因新規實施衍生的潛在流動性風險擔憂，傳聞政策過渡期長達3年，亦將避免在短期內嚴重干擾內房營運和融資。

該行重申，內房行業目前估值屬低水平，2021財年平均市盈率只為5倍，低於過去5年平均水平，且尚未計及潛在改善的推動因素，例如內房企銷售持續改善，融資成本下降及美元兌人民幣匯率疲軟等影響。

摩通：料大部分銷售可達標

此外，摩通昨日發表報告，預測內房8月合同銷售金額按年急增29%，當中銷售面積及均價分別增長15%及13%。該行指出，上市內房今年首8個月合同銷售平均增長8%，相比原定今年全年銷售目標增10%至15%，預期大部分可以達標。