經濟

按證再出招撐中小企 百分百貸款上限增至500萬

【明報專訊】按揭證券公司昨日公布，為進一步紓緩中小企資金周轉的壓力，宣布提升中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」，企業申請的最高貸款額，由6個月僱員薪金及租金的總和，提高至12個月，金額上限由400萬元增至500萬元。是次放寬上限至12個月薪金和租金，與8月時立法會議員與金管局和銀行業界會面時，所提出的建議相同，惟金額上限則少於當時建議的800萬元。

最長還款期延長至5年

按證公司同時公布，特惠貸款的最長還款期由3年增加至5年，現已借款企業如有需要，可向貸款機構申請增加貸款額或延長還款期，一般情况下毋須遞交額外證明文件，措施將於周五（18日）起接受申請。計劃整體信貸保證承擔額，會由500億元提升至700億元。

匯豐表示，歡迎優化措施的推出，截至8月，該行已處理逾4000宗百分百擔保貸款的申請，亦在該行的小企數碼共享平台舉辦相關網上研討會及視像會議，已有超過2000間中小企參加。中小企可於該行數碼平台提交網上申請，或於指定匯豐服務網點遞交申請文件。

恒生（0011）表示， 自計劃推出以來，該行已累計批出超過40億元相關貸款。全新企業客在今年底申請百分百擔保貸款，可獲特快開戶安排和豁免開戶行政費。

中銀香港（2388）工商金融部副總經理莊芳毅表示，該行將積極配合優化措施，為合資格客戶盡快處理相關申請。自百分百擔保貸款推出後，該行已累計批出超過4700宗，客戶提取貸款累計超過70億元，客戶涵蓋各行各業。渣打亦表示，將積極支持優化措施，繼續支援中小企業客戶。

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