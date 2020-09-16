明源雲暫超購83倍 科利掛牌飈2.3倍今年最強

工程商天任同日招股未足額

明源雲昨日公布，全球發售約3.74億股，定價區間15至16.5元，每手入場費16,666.27元，計劃於9月25日掛牌。公司主要為內房開發商及房地產其他參與者提供ERP（企業解決方案）及以雲軟件為主的SaaS產品。公司本次引入基石投資者包括高瓴資本、GIC等。

至於本地模板工程分包商天任集團則擬發售4億股，定價區間0.35元至0.44元，每手入場費3555.47元，將於9月29日掛牌。公司去年全年有12名客戶，今年則增至13名。

此外，昨日掛牌的家電設計商科利實業（1455）再創下近兩年來表現最好的新股紀錄（見表），掛牌首日高開138%，收市前再狂飈，以全日高位收盤，報1.32元，升2.3倍。每手5000股，每手帳面賺4600元，全日成交1.45億元。

今年頻有細價股瘋炒，包括上周五掛牌的濠江機電（1408），掛牌首日曾飈1.86倍。該股昨日跌2.2%，但累計依然升2.5倍。惟部分新股掛牌不久即單日插水，如馬來西亞飼料商RITAMIX（1936），一度單日跌78%。

美汽車之家擬港第二上市

路透社旗下IFR昨日引消息報道，在美國紐交所上市的汽車之家（Autohome）擬赴港第二上市，最早可於2021年初掛牌。「汽車之家」背後大股東為平保（2318），公司主要營運內地汽車網站，於平台上提供新聞、購車、租賃等服務。根據公司年報，截至去年底，平保持股51.9%。