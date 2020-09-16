工業增加值遠勝預期 失業率改善

此外，在應屆大學畢業生投身社會的情况下，8月份全國城鎮調查失業率仍比7月輕微下降0.1個百分點至5.6%。

國家統計局新聞發言人傳凌暉表示，內需對工業相關行業的拉動在增強。隨着消費的恢復，8月份消費品製造業增加值按年下降0.8%，跌幅比7月收窄0.3個百分點，投資穩步回升，相關行業增速保持較快增長，8月份裝備製造業增加值年增10.8%，這些表明投資和消費對工業的拉動在改善。

製造業增加值改善

交通銀行金融研究中心唐建偉指出，8月數據顯示生產和需求都在穩步復蘇。工業增加值已恢復到疫情前的正常水平。投資方面，房地產投資加速，基建較快增長，隨着特別國債、專項債發行完畢並投入使用，項目加快開工，投資下半年會保持較快增速。