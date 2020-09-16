工業增加值遠勝預期 失業率改善

【明報專訊】除了零售重拾增長，內地8月其他數據也比預期好。8月份全國規模以上工業增加值按年增長5.6%，增速較7月份高0.8個百分點，高於市場預期的5.1%。累計首8個月，工業增加值按年增0.4%，增速由負轉正。累計全國固定資產投資按年下跌0.3%，好過市場預期的跌0.4%，跌幅比首7個月收窄1.3個百分點，其中房地產開發投資累計增長4.6%，也比首7個月增加1.2個百分點；基建投資按年下降0.3%，製造業投資下降8.1%，跌幅比首7個月分別收窄0.7個百分點及2.1個百分點。
此外，在應屆大學畢業生投身社會的情况下，8月份全國城鎮調查失業率仍比7月輕微下降0.1個百分點至5.6%。
國家統計局新聞發言人傳凌暉表示，內需對工業相關行業的拉動在增強。隨着消費的恢復，8月份消費品製造業增加值按年下降0.8%，跌幅比7月收窄0.3個百分點，投資穩步回升，相關行業增速保持較快增長，8月份裝備製造業增加值年增10.8%，這些表明投資和消費對工業的拉動在改善。
製造業增加值改善
交通銀行金融研究中心唐建偉指出，8月數據顯示生產和需求都在穩步復蘇。工業增加值已恢復到疫情前的正常水平。投資方面，房地產投資加速，基建較快增長，隨着特別國債、專項債發行完畢並投入使用，項目加快開工，投資下半年會保持較快增速。