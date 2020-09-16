內需回暖美匯弱 人幣逾1年新高

【明報專訊】新冠肺炎疫苗研發有進展，市場對風險資產偏好進一步上升，美匯指數昨日跌穿93點，加上昨日公布的8月中國零售數據回復正增長，好過市場預期，帶動人民幣升穿6.78，創去年5月以來的新高。截至晚上8時半，人民幣在岸價報6.7701，上升379點子（1元等於1萬點子），離岸價報6.774，上升346點子。
供求失衡 市場料升勢加速
人民幣中間價昨報6.822，較前日上升139點子。在岸人民幣早市開高升穿6.8，路透引述交易員表示，人民幣連破關鍵位，客戶結售外幣兌回人民幣的意願上升，除非中美發生實質衝突，否則人民幣短時間內供需失衡，將加速升值速度。瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰預期，市場對中美局勢升溫的憂慮減少，重新注意經濟基本因素，料人民幣將進一步升至6.75。
人民銀行昨日投放6000億元人民幣中期借貸便利（MLF），扣除本月到期MLF，淨投放額為4000億元人民幣，連續兩個月超額投放，利率則維持2.95厘不變。人行指，本月MLF操作為維護銀行體系流動性合理充裕，充分滿足金融機構需求。
渣打發表報告，認為中國經濟持續復蘇，疫後貨幣放鬆周期已經結束。該行預期至2021年年底，MLF利率將保持現水平不變。渣打認為，人行在今年9至12月通過公開市場操作注入8000億元人民幣流動資金，避免貨幣政策和流動性進一步收緊。該行不期望人行在今年大幅降低存款準備金率，明年則預計第一季和第三季分別下調0.5個百分點。