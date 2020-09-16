內需回暖美匯弱 人幣逾1年新高

供求失衡 市場料升勢加速

人民幣中間價昨報6.822，較前日上升139點子。在岸人民幣早市開高升穿6.8，路透引述交易員表示，人民幣連破關鍵位，客戶結售外幣兌回人民幣的意願上升，除非中美發生實質衝突，否則人民幣短時間內供需失衡，將加速升值速度。瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰預期，市場對中美局勢升溫的憂慮減少，重新注意經濟基本因素，料人民幣將進一步升至6.75。

人民銀行昨日投放6000億元人民幣中期借貸便利（MLF），扣除本月到期MLF，淨投放額為4000億元人民幣，連續兩個月超額投放，利率則維持2.95厘不變。人行指，本月MLF操作為維護銀行體系流動性合理充裕，充分滿足金融機構需求。

渣打發表報告，認為中國經濟持續復蘇，疫後貨幣放鬆周期已經結束。該行預期至2021年年底，MLF利率將保持現水平不變。渣打認為，人行在今年9至12月通過公開市場操作注入8000億元人民幣流動資金，避免貨幣政策和流動性進一步收緊。該行不期望人行在今年大幅降低存款準備金率，明年則預計第一季和第三季分別下調0.5個百分點。