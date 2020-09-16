經濟

內需股急漲 九毛九升近一成

【明報專訊】中國公布上月零售數據由負轉正，帶動一眾內需股昨日急漲，當中餐飲股九毛九（9922）急升近一成，收報19.58元；海底撈（6862）亦升2.13%，收報57.55元，雙雙創收市新高；華潤啤酒（0291）升2.31%。奶粉股中國飛鶴（6186）亦漲5.79%；蒙牛乳業（2319）升1.22%。

傳為iPad代工 比亞迪飈逾12%

體育用品股向上，李寧（2331）及安踏（2020）分別升3.76%及2.16%；恒安國際（1044）升2.44%。汽車股勁升，有傳比亞迪股份（1211）為蘋果iPad新品的代工方，昨急升逾12%破頂，曾高見98.8元，幾乎晉身「紅底股」，收報97.3元；長城汽車（2333）、華晨中國（1114）均升逾3%；吉利汽車（0175）升1.38%。

恒指昨全日升92點，收報24,732點，主板成交1159億元；科指升31點，報7348點；國指升22點，報9829點。

港匯昨日觸及強方兌換保證7.75，金管局兩度沽出共31億港元。在本周四（17日）結算後，本港銀行體系結餘將升至2094.13億元。美股早段做好，昨晚約11時半，恒指夜期收報24,826點，高水93點。

小米（1810）副董事長林斌售股套現，昨日股價跌5.1%，為跌幅最大藍籌；恒大汽車（0708）擬配股予騰訊（0700）、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行等，配股價折讓兩成，昨日收報25.05元，跌11.5%。

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