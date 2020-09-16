經濟

內地上月零售止跌 高檔貨雙位增 人幣升破6.8 花旗料復蘇延至末季

【明報專訊】國家統計局昨日公布8月主要經濟數據，工業增加值、固定資產投資及社會消費品零售總額表現均勝預期，尤其是恢復程度一直滯後、持續令市場失望的零售數據終於迎來驚喜，8月按年增0.5%，是年內首次錄得月度正增長（見圖），而市場原預期無升跌；當中又以珠寶等中高檔產品增速較佳。花旗認為，8月數據是經濟復蘇的里程碑，澳新亦立即將中國全年GDP增長預測上調至2.1%，刺激人民幣升穿6.8的重要關口（見另稿）。

明報記者 陳子凌

數據顯示，8月份社會消費品零售總額按年增長0.5%，擺脫疫情以來持續負增長的困局；扣除價格因素，社會消費品零售總額實際下降1.1%，降幅比7月份收窄1.6個百分點。不計汽車消費，8月消費品零售總額下降0.6%。而累計首8月，社會消費品零售總額按年跌8.6%。

線下消費改善 旅遊需求增加

內需不似預期是中國經濟復蘇的一大痛處，國家統計局新聞發言人傅凌暉昨日於記者會上指出，影響消費復蘇有三方面因素，一是前期居民收入受到一定影響；二是各地採取的防疫措施限制了消費活動；三是疫情使居民對消費還有擔憂情緒。從目前情况來看，這些因素在逐步減弱，未來消費的恢復還是值得期待。

傅凌暉表示，就業保持穩定，前期限流措施也在放寬，有利於消費復蘇，居民外出意願也在增強。從8月份的消費情况看，化妝品、通訊器材、金銀珠寶這些中高檔消費增長都有雙位數（見表）；此外，線下消費也逐步改善，例如餐飲收入8月下降7%，跌幅按月明顯收窄4個百分點；內地本土中高端旅遊的需求也在增加，一些比較熱門的旅遊景點已經出現一票難求情况。此外，像服裝、家電消費在經歷了多個月的負增長後，也在8月回復正增長。

數據顯示，化妝品類在8月份的零售額按年升幅達19%，金銀珠寶及通訊器材類亦分別升15.3%及25.1%，均遠高於7月。

澳新上調今年GDP預測至2.1%

花旗發表報告指出，零售及其他數據勝預期，8月數據顯示經濟復蘇達到一個里程碑，並相信可能持續至第四季。報告又指，零售額終於開始增長，隨着疫情改善及更多消費行業如戲院等重新營業，加上即將到來的國慶黃金周，或是旅遊業復蘇的另一個催化劑。

澳新銀行大中華區首席經濟師楊宇霆則稱，若內地疫情無大變動，消費的恢復會繼續改善。考慮到服務行業出現強勁的復蘇，該行同時將中國今年GDP增長預測上調0.3個百分點至2.1%，明年增長預測上調0.7個百分點至8.8%。

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