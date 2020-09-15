驚安之殿堂租藍灣半島舖增據點

土地註冊處資料顯示，藍灣半島1樓102及108號舖，上月獲泛亞零售管理（香港）有限公司租用，租約期由今年9月到2025年9月，為期5年，另有5年續租權，但暫時未知租金資料。泛亞零售管理（香港）有限公司為驚安之殿堂DON DON DONKI的香港公司，換言之，今次應為DONKI在港開設的第6間分店。深受港人歡迎的DONKI，近年無懼社會運動及疫情，積極在港擴張，目前在尖沙嘴、荃灣、銅鑼灣已開業，而將軍澳及中環分店則於稍後開業。

統一中心每呎38元招租 重返6年前

不過，全球經濟受新冠肺炎打擊，甲級商廈租金持續下跌，其中金鐘統一中心兩個單位最新於市場放租，每方呎叫租僅38元，重返6年前水平。中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳燊榮表示，其中一個高層A室，面積約5543方呎，最新以每呎約38元招租，月租約21萬餘元，另一個則是同層C01室，面積約3856方呎，意向呎租同約38元，涉及月租約14.65萬元，現已交吉。