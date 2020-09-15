經濟

香港地產

驚安之殿堂租藍灣半島舖增據點

【明報專訊】雖然零售市道疲弱，不過，超市等民生舖卻未受影響，日本大型連鎖超市雜貨店「驚安之殿堂」DON DON DONKI，最新在疫市下租用小西灣藍灣半島舖位，成為該公司在港第6間店舖，亦是港島東首間分店。

土地註冊處資料顯示，藍灣半島1樓102及108號舖，上月獲泛亞零售管理（香港）有限公司租用，租約期由今年9月到2025年9月，為期5年，另有5年續租權，但暫時未知租金資料。泛亞零售管理（香港）有限公司為驚安之殿堂DON DON DONKI的香港公司，換言之，今次應為DONKI在港開設的第6間分店。深受港人歡迎的DONKI，近年無懼社會運動及疫情，積極在港擴張，目前在尖沙嘴、荃灣、銅鑼灣已開業，而將軍澳及中環分店則於稍後開業。

統一中心每呎38元招租 重返6年前

不過，全球經濟受新冠肺炎打擊，甲級商廈租金持續下跌，其中金鐘統一中心兩個單位最新於市場放租，每方呎叫租僅38元，重返6年前水平。中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳燊榮表示，其中一個高層A室，面積約5543方呎，最新以每呎約38元招租，月租約21萬餘元，另一個則是同層C01室，面積約3856方呎，意向呎租同約38元，涉及月租約14.65萬元，現已交吉。

相關字詞﹕統一中心 藍灣半島 驚安之殿堂

上 / 下一篇新聞

新經濟股連環配股抽資百億 小米創辦人套近80億 恒大汽車籌近30億
新經濟股連環配股抽資百億 小米創辦人套近80億 恒大汽車籌近30億
貝萊德推恒生科指ETF 入場費1500元
貝萊德推恒生科指ETF 入場費1500元
大摩削恒指目標價12％至24600點
大摩削恒指目標價12％至24600點
股票騙局疑再現 Rimbaco單日挫八成
股票騙局疑再現 Rimbaco單日挫八成
散戶柯文華恒富虛假交易罪成
散戶柯文華恒富虛假交易罪成
國泰8月載客跌98.8％
國泰8月載客跌98.8％
勵駿昨停牌 料涉出售股權 買家料為賭廳集團 周錦輝：不便透露
勵駿昨停牌 料涉出售股權 買家料為賭廳集團 周錦輝：不便透露
涉聘富商子換利益 摩通前高層否認控罪
涉聘富商子換利益 摩通前高層否認控罪
貿發局第3季出口指數續改善 指中美關係負面影響增
貿發局第3季出口指數續改善 指中美關係負面影響增
太古獲批20億 5年期循環信貸融資
太古獲批20億 5年期循環信貸融資
卜蜂320億購大股東養豬業務 持正大投資股權攤薄至35%
卜蜂320億購大股東養豬業務 持正大投資股權攤薄至35%
人行：加密貨幣侵犯國家貨幣主權
人行：加密貨幣侵犯國家貨幣主權
明源雲今起招股 集71.5億
明源雲今起招股 集71.5億
三星再奪高通旗艦晶片訂單
三星再奪高通旗艦晶片訂單
金融時報：軟銀研私有化 股價嚴重折讓 惹股東不滿
金融時報：軟銀研私有化 股價嚴重折讓 惹股東不滿
阿里巴巴234億洽投資Grab
阿里巴巴234億洽投資Grab
金融博客：瑞銀瑞信考慮合併
金融博客：瑞銀瑞信考慮合併
陳茂峰：炒壹仔被捕 問題出在哪裏？
陳茂峰：炒壹仔被捕 問題出在哪裏？
張兆聰：舜宇付運量理想 可小注買
張兆聰：舜宇付運量理想 可小注買
劉宇亮：資金輪動 部署內銀內險
劉宇亮：資金輪動 部署內銀內險
金曹：9月期指結算料不低於23700點
金曹：9月期指結算料不低於23700點
薛偉傑：華為陷晶片斷供危機或轉攻軟件及物聯網
薛偉傑：華為陷晶片斷供危機或轉攻軟件及物聯網
技術取勝：中航信息需守16.7元
技術取勝：中航信息需守16.7元
劉思明：新能源規劃憧憬 信義系兩股可吼
劉思明：新能源規劃憧憬 信義系兩股可吼
周顯：拆細仍是蚊股 意在基金
周顯：拆細仍是蚊股 意在基金
湯文亮：相濡以沫 不如相忘於江湖
湯文亮：相濡以沫 不如相忘於江湖
山頂倚巒呎價2年跌兩成 多按屋1.75億沽 實呎7.4萬元
山頂倚巒呎價2年跌兩成 多按屋1.75億沽 實呎7.4萬元
內地客付6000萬辣稅購皇第
內地客付6000萬辣稅購皇第
鄧成波近24億放售汀蘭居
鄧成波近24億放售汀蘭居
藝里坊‧2號加推33伙一房戶
藝里坊‧2號加推33伙一房戶
太古城2房910萬 43年升值63倍
太古城2房910萬 43年升值63倍