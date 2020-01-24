經濟

香港地產

太古城2房910萬 43年升值63倍

【明報專訊】樓市交投氣氛轉佳，十大屋苑二手成交步伐加快之際，鰂魚涌太古城及藍田麗港城均有長情業主，減價沽貨止賺離場。其中，龍頭屋苑鰂魚涌太古城有一手原業主持貨43年，帳面勁賺63倍。美聯分行區域經理范浩銘表示，太古城翠湖台洞庭閣中層A室，實用面積545方呎，2房間隔，原業主早前叫價約950萬元放盤，由於放盤叫價低於千萬元為太古城較罕見，故吸引同區用家垂青，經議價後，減至約910萬元成交，實呎16,697元。

麗港城2房669萬 4個月新低

雖然上述成交價相比太古城2房單位屬較低價水平，惟翠湖台坐落於太古城最周邊位置，距離太古城中心較遠，故此做價向來為太古城屋苑最低水平。事實上，翠湖台同類2房單位曾於今年初，低見902萬元易手。值得留意的是，是次成交的原業主，早於1977年僅以約14.2萬元一手購入，持貨約43年，帳面大幅獲利895.8萬元或63倍。

另外，香港置業分行首席聯席董事胡耀才表示，麗港城新近錄得15座低層F室易手，實用面積517方呎，2房間隔、望市景及部分樓景。原業主新近以720萬元放盤，經議價後，累減51萬元或7%，最終以約669萬元獲首置客買家承接，實呎12,940元，成交價低市價5%，並屬屋苑近4個月以來的低位。資料顯示，屋苑14座一個極低層單位，曾於今年6月以660萬元易手。不過，是次成交原業主早於1990年11月以約91.09萬元一手購入，持貨近30年，帳面亦賺逾577萬元或6.3倍。胡續指，麗港城本月半個月暫錄7宗成交，佔上月全月13宗逾五成。

相關字詞﹕太古城 麗港城 十大屋苑

上 / 下一篇新聞

新經濟股連環配股抽資百億 小米創辦人套近80億 恒大汽車籌近30億
新經濟股連環配股抽資百億 小米創辦人套近80億 恒大汽車籌近30億
貝萊德推恒生科指ETF 入場費1500元
貝萊德推恒生科指ETF 入場費1500元
大摩削恒指目標價12％至24600點
大摩削恒指目標價12％至24600點
股票騙局疑再現 Rimbaco單日挫八成
股票騙局疑再現 Rimbaco單日挫八成
散戶柯文華恒富虛假交易罪成
散戶柯文華恒富虛假交易罪成
國泰8月載客跌98.8％
國泰8月載客跌98.8％
勵駿昨停牌 料涉出售股權 買家料為賭廳集團 周錦輝：不便透露
勵駿昨停牌 料涉出售股權 買家料為賭廳集團 周錦輝：不便透露
涉聘富商子換利益 摩通前高層否認控罪
涉聘富商子換利益 摩通前高層否認控罪
貿發局第3季出口指數續改善 指中美關係負面影響增
貿發局第3季出口指數續改善 指中美關係負面影響增
太古獲批20億 5年期循環信貸融資
太古獲批20億 5年期循環信貸融資
卜蜂320億購大股東養豬業務 持正大投資股權攤薄至35%
卜蜂320億購大股東養豬業務 持正大投資股權攤薄至35%
人行：加密貨幣侵犯國家貨幣主權
人行：加密貨幣侵犯國家貨幣主權
明源雲今起招股 集71.5億
明源雲今起招股 集71.5億
三星再奪高通旗艦晶片訂單
三星再奪高通旗艦晶片訂單
金融時報：軟銀研私有化 股價嚴重折讓 惹股東不滿
金融時報：軟銀研私有化 股價嚴重折讓 惹股東不滿
阿里巴巴234億洽投資Grab
阿里巴巴234億洽投資Grab
金融博客：瑞銀瑞信考慮合併
金融博客：瑞銀瑞信考慮合併
陳茂峰：炒壹仔被捕 問題出在哪裏？
陳茂峰：炒壹仔被捕 問題出在哪裏？
張兆聰：舜宇付運量理想 可小注買
張兆聰：舜宇付運量理想 可小注買
劉宇亮：資金輪動 部署內銀內險
劉宇亮：資金輪動 部署內銀內險
金曹：9月期指結算料不低於23700點
金曹：9月期指結算料不低於23700點
薛偉傑：華為陷晶片斷供危機或轉攻軟件及物聯網
薛偉傑：華為陷晶片斷供危機或轉攻軟件及物聯網
技術取勝：中航信息需守16.7元
技術取勝：中航信息需守16.7元
劉思明：新能源規劃憧憬 信義系兩股可吼
劉思明：新能源規劃憧憬 信義系兩股可吼
周顯：拆細仍是蚊股 意在基金
周顯：拆細仍是蚊股 意在基金
湯文亮：相濡以沫 不如相忘於江湖
湯文亮：相濡以沫 不如相忘於江湖
山頂倚巒呎價2年跌兩成 多按屋1.75億沽 實呎7.4萬元
山頂倚巒呎價2年跌兩成 多按屋1.75億沽 實呎7.4萬元
內地客付6000萬辣稅購皇第
內地客付6000萬辣稅購皇第
鄧成波近24億放售汀蘭居
鄧成波近24億放售汀蘭居
藝里坊‧2號加推33伙一房戶
藝里坊‧2號加推33伙一房戶
驚安之殿堂租藍灣半島舖增據點
驚安之殿堂租藍灣半島舖增據點