太古城2房910萬 43年升值63倍

麗港城2房669萬 4個月新低

雖然上述成交價相比太古城2房單位屬較低價水平，惟翠湖台坐落於太古城最周邊位置，距離太古城中心較遠，故此做價向來為太古城屋苑最低水平。事實上，翠湖台同類2房單位曾於今年初，低見902萬元易手。值得留意的是，是次成交的原業主，早於1977年僅以約14.2萬元一手購入，持貨約43年，帳面大幅獲利895.8萬元或63倍。

另外，香港置業分行首席聯席董事胡耀才表示，麗港城新近錄得15座低層F室易手，實用面積517方呎，2房間隔、望市景及部分樓景。原業主新近以720萬元放盤，經議價後，累減51萬元或7%，最終以約669萬元獲首置客買家承接，實呎12,940元，成交價低市價5%，並屬屋苑近4個月以來的低位。資料顯示，屋苑14座一個極低層單位，曾於今年6月以660萬元易手。不過，是次成交原業主早於1990年11月以約91.09萬元一手購入，持貨近30年，帳面亦賺逾577萬元或6.3倍。胡續指，麗港城本月半個月暫錄7宗成交，佔上月全月13宗逾五成。