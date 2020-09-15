藝里坊‧2號加推33伙一房戶

市場估計，藝里坊．2號過去3日累收近300票之際，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，藝里坊．2號最新加推價單2號共33伙應市，銷售安排日內會上載，最快本周末首輪開售。藝里坊．2號是次屬原價加推，單位為實用244至287方呎一房戶，維持4%最高折扣；折實價666.5萬至843.7萬元，整批折實均呎28,191元，較首張價單折實均呎27,620元高2%，相信主要反映樓層和坐向等因素。

Wetland 3期4日暫收逾2000票超額17倍

市場另一焦點盤、新地Wetland 3期預計亦將上載銷售安排，市場估計過去4日累收逾2000票，以目前共推出110伙，超額17倍。新地代理總經理胡致遠指，Wetland 3期反應理想，擬日內再加推單位應市，料將較首張價單為高，最快周末開售。

尚‧珒溋周四發售175伙

其他新盤銷售步伐亦提速；龍湖（0960）及合景泰富（1813）合作的啟德尚‧珒溋，周四（17日）新一輪發售175伙，其中123伙即七成發價單發售，另52伙即三成招標，包括6個屬首次登場的低座大戶，分佈於低座D座地下至3樓，實用1617至1929方呎，屬4房間隔，其中4伙連平台或花園。另尚‧珒溋加推的5號價單位涉67伙，實用543至844方呎，價單售價1627萬至3359萬餘元，提供最高18%折扣，另醫護人員額外1%折扣繼續提供。

昨日新盤市場成交量料不足10宗，但不乏大額成交。嘉華（0173）大埔白石角嘉熙，透過招標售出第7座20及21樓B室頂層複式戶，連車位以3900萬元售出；實用面積1508方呎另連天台和平台，實呎2.58萬元。中信泰富馬鞍山峻源，新售出3座2樓B室、實用面積879方呎連平台特色戶，成交價1713萬元、實呎1.94萬元。