鄧成波近24億放售汀蘭居

【明報專訊】市傳財困的舖王鄧成波，近月先後放售多項物業，最新以要約形式放售荃灣汀蘭居全幢服務式住宅及中環德輔道中詹氏商業大廈全幢，截止日期為下月23日，其中汀蘭居意向價約23.8億元，為鄧成波近期放售最大額之物業。
上述汀蘭居位於青山公路汀九沿海路段，樓高12層，總樓面約21.6萬方呎，提供436間開放式單位、連露台單位及套房，面積介乎約300至450方呎，當中2至4樓共48間客房，劃為4人房的青年共住空間，提供192個宿位。負責今次銷售的戴德梁行資本市場部執行董事葉健均表示，近期因疫情困擾，酒店業大受打擊，但汀蘭居的入住率及租務情况仍然穩定，項目意向價23.8億元，若以此計算，呎價約1.1萬元水平。資料顯示，鄧成波2017年以16.8億元購入該物業，現意向價較3年前高約7億元或42%。至於詹氏商業大廈地盤面積約1376方呎，樓高11層，總建築面積約12,896方呎。葉指，項目可以地積比15倍作重建，可建樓面約20,600方呎，去年項目估值約8.5億元。
會德豐2億沽OASIS商場
此外，有發展商出售非核心物業。會德豐宣布，以2億元連租約售出啟德OASIS KAI TAK商場部分OASIS Place，物業面積約1萬方呎，呎價約2萬元。該集團又指，除OASIS Place商場外、會德豐過去12個月已售出一籃子非核心資產，為集團帶來逾6.2億元的收益，包括堅尼地城Lexington Hill商舖、觀塘世達中心多個單位連車位，及九龍灣德福大廈的數個裝卸車位。
另土地註冊處顯示，宏基資本（2288）大角嘴宏創方低層07室，面積483方呎，原於2017年6月348萬元售出，惟買家去年1月撻訂，物業上月中以約261萬元再度售出，較3年前大跌87萬元或25%。