鄧成波近24億放售汀蘭居

上述汀蘭居位於青山公路汀九沿海路段，樓高12層，總樓面約21.6萬方呎，提供436間開放式單位、連露台單位及套房，面積介乎約300至450方呎，當中2至4樓共48間客房，劃為4人房的青年共住空間，提供192個宿位。負責今次銷售的戴德梁行資本市場部執行董事葉健均表示，近期因疫情困擾，酒店業大受打擊，但汀蘭居的入住率及租務情况仍然穩定，項目意向價23.8億元，若以此計算，呎價約1.1萬元水平。資料顯示，鄧成波2017年以16.8億元購入該物業，現意向價較3年前高約7億元或42%。至於詹氏商業大廈地盤面積約1376方呎，樓高11層，總建築面積約12,896方呎。葉指，項目可以地積比15倍作重建，可建樓面約20,600方呎，去年項目估值約8.5億元。

會德豐2億沽OASIS商場

此外，有發展商出售非核心物業。會德豐宣布，以2億元連租約售出啟德OASIS KAI TAK商場部分OASIS Place，物業面積約1萬方呎，呎價約2萬元。該集團又指，除OASIS Place商場外、會德豐過去12個月已售出一籃子非核心資產，為集團帶來逾6.2億元的收益，包括堅尼地城Lexington Hill商舖、觀塘世達中心多個單位連車位，及九龍灣德福大廈的數個裝卸車位。

另土地註冊處顯示，宏基資本（2288）大角嘴宏創方低層07室，面積483方呎，原於2017年6月348萬元售出，惟買家去年1月撻訂，物業上月中以約261萬元再度售出，較3年前大跌87萬元或25%。