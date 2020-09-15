山頂倚巒呎價2年跌兩成 多按屋1.75億沽 實呎7.4萬元

明報記者 林尚民

位於山頂施勳道8號的倚巒，提供22幢洋房，發展商新地（0016）於2005年推出後，呎價曾多次打破全亞洲洋房紀錄。最新一宗二手成交，位於前排的19號洋房，屬實用面積2363方呎的「細屋」，為屋苑「入門版」，3房間隔，就代理提供圖片所見，單位可望中環一帶海景，裝修以木色為主。市場消息指，洋房最新以約1.75億元售出，實呎74,058元。

倚巒二手成交向來不多，今次已是屋苑逾兩年來首宗二手成交。資料顯示，屋苑對上一宗成交，為永倫集團主席倫耀基2018年6月2.2億元購入的23號屋，實用面積2378方呎，同屬前排「細屋」，當時以實呎92,515元創下項目新高，換言之最新成交實呎比兩年前高峰期做價低兩成。

去年10月向保信金融科技貸款2.35億

今次沽出單位之原業主為內地客，2007年以約1億元購入，帳面雖較13年前高約7500萬元或75%，但近年原業主多次抵押物業加按，包括去年7月由靄華信貸、易按揭、長江財務、金泰環球、華泰財務、耀佳信貸共同借出1.2億元貸款，去年10月再由保信金融科技借出2.35億元，今年1月再由南洋商業銀行進行按揭。

倚巒二手買賣一直吸引市場注視，其中08年金融海嘯期間，漫畫家馬榮成以7600萬元購入17號屋，物業實用面積2364方呎，實呎32,149元，當時原業主2006年11月向新地以9300萬元買入，帳面虧損1700萬元或18%，該宗買賣更令馬榮成贏得「撈底王」之稱號。

兩年前實呎9.25萬創屋苑紀錄

事實上，同區白加道28號一幢單號屋，實用面積5700方呎，原於2015年以5.42億元一手售出，並於2018年8月以8.3億元放售，至去年底有傳物業以5.8億元易手，惟實際未有售出，而該洋房最新叫價，已進一步降至5.5億元，比兩年前最初放售時的叫價大減2.8億元或34%，每呎叫價下調至96,491元，實際仍有可能蝕約2050萬元或近4%，而該物業5年內亦4度向財務公司貸款。

另土地註冊處顯示，美聯前高層羅文駒上月以1360萬元沽出筲箕灣樂融軒極高層D室，實用面積671方呎，3房間隔，實呎20,268元。資料顯示，去年12月同座同面積低兩層D室以1370萬元售出，現成交價較大半年前同類單位低10萬元。羅氏2014年以992萬元購入，現帳面賺368萬元。