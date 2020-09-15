經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：相濡以沫 不如相忘於江湖

【明報專訊】上星期五限聚令放寬至4人一枱之後，有老友的食肆不知幾好生意，老友笑逐顏開，伙記就木無表情，與其他的食肆不同，其他食肆伙記就算做到隻屐咁都非常開心，我問老友點解會出現這個情况，是否他太刻薄，出唔足糧畀伙記？

不能排除疫情第四波

老友話當然不是，經過一年多社會運動及疫情，他每個月都要貼錢出嚟，伙記從未少收過一毫子人工，在上星期五放寬限聚令之後，他分別問伙記有沒有去檢測，答案很驚人，七十幾個伙記只得十幾個做了檢測，冇做檢測的話唔會咁啱中招，他們私底下更加表示，如果有同事確診，大家又可以多14天有薪假。老友了解之後，知道食肆是無可挽救，決定執笠算數，於是對所有伙記說，就算伙記願意減薪，他也實在無力支撐下去，既然相濡以沫，不如相忘於江湖，倒不如趁他還有能力可以支付伙記人工及遣散費、物料費以及租金的時候結業，伙記無奈接受。

在勞工市場，有不少打工仔並不擔心，認為東家唔打打西家，限聚令放寬之後，出現報復式消費，勞工市場只會人手短缺，不會過剩。我認為他們太樂觀，超過1萬個老闆放棄攞保就業基金，當然不是政府派錢唔攞，而是他們不能保證不會裁員，本來，在限聚令逐步放寬之後，即使暫時未有旅客，但零售以及飲食會出現反彈，應該是好現象，不過，大家都有一個擔心，無人能夠擔保疫情不會出現第四波，如果出現，政府的限聚令只會更嚴謹，生意自不然一落千丈，不如趁這段時間清減人手甚至結業，無謂等到疫情第四波時大家相濡以沫。

反對檢測因不憂柴米

老友唔明白，點解政府提出免費檢測，但支持率仍然不足，老友如果有留意，在檢測推出初期，不少反對的人都是非常有民望及影響力，而他們有一個共通點，就是食飽無憂米，那些傳染病專家、教協教師、立法會議員，以至一些公務員都大力反對檢測，理由不是擔心「DNA送中」，而是疫情即使出現第四波，對他們並沒有影響，公務員甚至可以WFH，如果學校有人確診，教師學生又可以得到14日假期，反對檢測何樂而不為？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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