周顯：拆細仍是蚊股 意在基金

它是移動設備及網頁遊戲開發商，在2014年創立，推出首款遊戲《王者召喚》大為成功。通常，遊戲開發商的最大缺點，是收入沒有可持續性，一款遊戲成功後，往往無法複製成功經驗，以後推出的遊戲不受歡迎，公司便垮下來。

火岩聰明的地方在於「不獨食」，一款遊戲成功後，和其他同行分享，共同製造類似的產品，例如其中一款熱門遊戲「零食大亂鬥」，便以30多款不同版本於各遊戲營運商上架。

賺少些錢 換取急速擴張

這招數好像少賺了錢，但也是借力打力，用最快的速度擴張市場，和同行合作，也可以獲得寶貴的同行經驗數據。因此，它推出的新遊戲，銷情也很火熱，造就了它轉主板、盈利急升、股價也大升的客觀因素。

這股票很奇怪，雖然拆細了，但仍然是「蚊股」，不是毫子股，現價是6元左右，這證明了，它的目標對象是基金，而不是散戶。

這即是說，在可見的將來，它會把握這機會窗口，把股價做得好好睇睇。太長的時間我就不敢講了，但在未來一年，它必然是出盡全力，把股票推銷給基金，做鋪大茶飯，這才不枉了先前鋪下的伏線。

[周顯 投資二三事]