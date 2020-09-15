張兆聰：舜宇付運量理想 可小注買

港股反彈但升市領軍卻由落後的騰訊主導，這個情况近期來說不是什麼好兆頭。8月底騰訊升至560元關口嘗試破頂，恒指翌日便見頂衝高回落，恒生科技股指數表現則較好，在阿里（9988）、小米（1810）、美團（3690）等力撐下，到9月初才見頂。客觀來看，昨日升市也不全是靠騰訊支撐，科指成分股25升5跌，升勢頗全面，只是沒有了此前調整後便快速勁彈再上的勢頭，尤其是幾隻強勢向上的如京東（9618）、小米和美團的走勢都不溫不火，投資者都觀望為主，全市成交額不足千億元。

石油再陷供過於求 油價回落

全球股市走勢亦持續分化，上周歐美股市就背道而馳，也看到納指下跌，但科技佔比較高的台韓股市卻拒絕回落。分化背後部分原因是新舊經濟有別，歐股年初至今仍顯著下跌，科技股佔比又低，近期資金轉炒舊經濟股，歐洲股市自然表現亮麗。但作為經濟好壞的一個重要參考，國際油價近期又回落，交易商Trafigura指全球每日需求為9200萬桶，與疫情前的1億桶仍有8％差距，市場期望的需求穩步上升並沒有出現，市場再度陷入供過於求。

另一因素是華為制裁快將生效，全球手機、半導體市場格局大變，大贏家明顯是三星。雖然內地的OPPO、VIVO和小米，全都努力去搶奪華為留下的市場份額，但三者的海外市場都以東南亞和印度為主，華為則以歐洲為主，重疊度不高，三星也就成為了華為重要替代者。三星預計2021年付運量將達到3億部，較2020年的2.6億部上升達15％，再考慮到三星在其他領域也可搶奪華為份額，這也解釋了韓股何解拒絕回落。至於台股則由台積電支撐。沒有了華為，也即時有其他廠商填補訂單缺口，市場也預計台積電第三季或以後仍有強勁增長。

5G換機潮在即 舜宇毛利率有變數

訂單快速轉移至新客戶，同樣發生在手機設備股身上，舜宇8月付運量升22％，五大客戶比重更為分散，證明已成功解決了來自華為訂單減少的問題，股價大升4.6％。當然，5G換機潮在即，付運量絕不成問題，但毛利率能否維持仍有變數。集團股價績後大跌，主因也是上半年毛利率收窄2.6個百分點，令市場憂慮來自瑞聲（2018）及其他競爭對手帶來的壓力。對散戶來說，當知道手機設備股的壞消息，股價往往都已深度下跌。因此，炒手機設備股一定要看股價作決定。

以舜宇為例，在110元至120元暫時成功築底，管理層又說毛利率回穩，調整後對好消息有好反應，小注候低收集無妨，惟一旦確認失守110元便要止蝕。即使往後或能反彈再上，但問題是一旦破底展跌浪的話可以很恐怖。以指紋辨識龍頭匯頂科技為例，就由今年高位370元人民幣水平，最新報161.8元人民幣，跌幅超過50％，主因就是利潤率收窄。止蝕會令你錯失反彈，但卻能保住資本不出現重大虧損。

[張兆聰 還看今朝]