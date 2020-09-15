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經濟
2020年9月15日星期二
技術取勝
投資策略
新經濟股連環配股抽資百億 小米創辦人套近80億 恒大汽車籌近30億
貝萊德推恒生科指ETF 入場費1500元
大摩削恒指目標價12％至24600點
股票騙局疑再現 Rimbaco單日挫八成
散戶柯文華恒富虛假交易罪成
國泰8月載客跌98.8％
勵駿昨停牌 料涉出售股權 買家料為賭廳集團 周錦輝：不便透露
涉聘富商子換利益 摩通前高層否認控罪
貿發局第3季出口指數續改善 指中美關係負面影響增
太古獲批20億 5年期循環信貸融資
卜蜂320億購大股東養豬業務 持正大投資股權攤薄至35%
人行：加密貨幣侵犯國家貨幣主權
明源雲今起招股 集71.5億
三星再奪高通旗艦晶片訂單
金融時報：軟銀研私有化 股價嚴重折讓 惹股東不滿
阿里巴巴234億洽投資Grab
金融博客：瑞銀瑞信考慮合併
陳茂峰：炒壹仔被捕 問題出在哪裏？
張兆聰：舜宇付運量理想 可小注買
劉宇亮：資金輪動 部署內銀內險
金曹：9月期指結算料不低於23700點
薛偉傑：華為陷晶片斷供危機或轉攻軟件及物聯網
技術取勝：中航信息需守16.7元
劉思明：新能源規劃憧憬 信義系兩股可吼
周顯：拆細仍是蚊股 意在基金
湯文亮：相濡以沫 不如相忘於江湖
山頂倚巒呎價2年跌兩成 多按屋1.75億沽 實呎7.4萬元
內地客付6000萬辣稅購皇第
鄧成波近24億放售汀蘭居
藝里坊‧2號加推33伙一房戶
太古城2房910萬 43年升值63倍
驚安之殿堂租藍灣半島舖增據點
技術取勝：中航信息需守16.7元
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【明報專訊】招金礦業上升動力強勁（圖）
金風科技7.5元阻力料大（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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新經濟股連環配股抽資百億 小米創辦人套近80億 恒大汽車籌近30億
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