薛偉傑：華為陷晶片斷供危機或轉攻軟件及物聯網

一如所料，在上周召開的華為開發者大會上，華為管理層試圖穩定軍心。種種迹象表明，華為正在將發展方向改為側重軟件；而硬件產品方面則減低對智能手機的倚賴，改為主攻對晶片性能要求較低的物聯網產品。

在大會上，華為消費者業務CEO余承東公開了「鴻蒙2.0」作業系統的開源時間表。由9月10日起，先向大屏幕、手表、車載電腦等隨機記憶體（RAM）在128KB至128MB的終端設備開源。由明年4月起，再向隨機記憶體128MB至4GB的終端設備開源。明年10月以後，將向隨機記憶體4GB以上的所有設備開源，換言之，屆時鴻蒙將應用於智能手機。

HiCar方案將預裝在逾500萬部汽車

華為聲稱，鴻蒙的核心很小，就算是記憶體很小、處理器性能很低的物聯網產品，例如穿戴式電子設備和小家電等，也能夠採用它作為作業系統。

另一方面，開發者只需做一次開發工作，其應用程式就可以在多種不同設備之間流轉使用。

余承東又再次提及華為消費者業務的「1＋8＋N」戰略。其中1是指智能手機。8是指智能手表、耳機、音箱、智能眼鏡、平板電腦、PC、智慧屏、車載電腦等8類硬件產品。N是指投影機、打印機、電動自行車等智能聯網設備。

今年上半年，在上述的8類基礎硬件產品當中，華為至少有3類產品的市場佔有率已在全球排名前三，5類在內地排名前三。華為的HiCar汽車和智能手機互聯方案已經取得超過20家車廠旗下逾150款汽車支持，預計明年將會預裝在超過500萬部汽車上。

與美的九陽老闆等家電巨頭合作

華為消費者業務軟件部總裁王成錄則透露，美的、九陽和老闆電器等3家家電生產商很快就會發表搭載鴻蒙作業系統的家電產品。

這些家電產品將可和多種設備實現協同。例如，只需將智能手機放到近距離內，就可以菜譜參數傳送到烤箱中。智能手機也可以將穿戴式設備收集到的用戶生理信息傳送給料理機，讓料理機推薦針對性的菜譜。

上述非手機類硬件產品，也會在超過3萬家華為直營和合作的門店內銷售。此外，還將會借助家居門店、連鎖藥店甚至地產品牌的門店等眾多場景，來讓消費者體驗華為的物聯網能力。

「1＋8＋N」戰略仍需倚賴智能手機

在手機晶片遭受美國的斷供限制下，這就是華為管理層構思出來的新出路。或許，在一定程度上，這能夠安撫到部分員工、客戶和合作伙伴，避免他們提早跳船。而物聯網產品的處理器性能一般要求較低，亦確實有可能讓華為找到去美國化的來源或生產方式。

但問題是，「1＋8＋N」戰略的最核心設備仍然是智能手機。因為其他設備無法同時符合隨身攜帶、流動上網及通訊、處理性能強等眾多要求。

即是說，華為若要成功推行這戰略，就必須繼續推出智能手機。而且，其智能手機還需要在市場上保持着比較大的影響力。這又牽涉到兩個指標。第一，是市場佔有率。第二，其智能手機是否能夠維持住比較領先的評價和形象。

若以華為智能手機2019年出貨量超過2.4億部，市場佔有率17.6%來計算，假設明年的全球智能手機出貨量和2019年相同，而華為智能手的出貨量有如傳聞般收縮至5000萬部，那麼其市場佔有率就會下跌至只有3.67%。

這個佔有率是否足以發揮巨大的影響力，去推行「1＋8＋N」戰略，難免令人有些懷疑。

消費者悲觀心態仍有待解決

即使在內地，晶片斷供問題亦開始影響到銷售前線。北京市一名華為直營門店的銷售員透露，今年以來，他每月收入比往年少了3000至4000元。除了疫情令商場人流減少以及網店衝擊實體店之外，晶片斷供問題亦引發了消費者對華為手機的悲觀心態。

網上流傳，華為即將推出的旗艦機Mate 40系列將會採用「麒麟絕唱」這個悲壯的口號，而宣傳海報也非常令人動容。

筆者相信，在產量有限（估計只有1000萬部），加上絕版和收藏品的心態下，Mate 40會比其他華為手機容易賣出，甚至可能出現炒賣情况。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]