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金曹：9月期指結算料不低於23700點

【明報專訊】港股進入悶局，由於美股正在調整，加上中美關係轉差，不斷有消息傳出封殺中資科技公司，雖然內地已轉用「內循環」策略應對，即是盡量以內需加上開放國內非戰略產業市場吸引外資，以填補中美關係轉差而影響對美國出口下跌對國內經濟的影響，現時見到資金仍然流入，人民幣及港元偏強，中國非製造業PMI連升4個月，也反映內地正靠內需及服務業而不再太過倚靠出口拉動經濟。恒指引伸波幅由24回到20水平，通常表示後市比較窄幅波動，期權盤仍是部署在24,000及25,000點之間，沽兩邊的勒束短倉可得期權金約300點，表示期權莊家預計恒指仍走不出23,700至25,300點區間，由於港股9月初沒有跟美股下跌，估計就算調整到23,800至24,000點水平，已有一定支持，9月期指結算低於23,700點機會不大。活躍期指24,680點成為短線阻力，再上一級是25,060點。

美股9月下跌可能與股票期權有關，股票期權是股票的衍生工具。通常正股買盤增加，股價應向上，但股票期權是有莊家維持流通量作為對手的，假如有大手買盤追入認購期權做Long Call，莊家為了滿足流通量的要求，被迫要開淡倉先做Short Call，通常會拉高引伸波幅，增加對手做Long Call好倉的成本，莊家做了Short Call淡倉，需要趁機壓低正股價格，或買入其他較便宜、引伸波幅相對低的期權做對冲，又或者買入不受引伸波幅影響的股票期貨好倉對冲，保持相對較低的風險。

納指10400點撈底較安全

9月3日前美股Put/Call比率一度滑落至0.7以下，為2014年以來最極端水平，表示大量籌碼看好後市追CALL，牌面上出現過熱的信號。根據《金融時報》報道，軟銀（Soft Bank）近月大規模買進FAANG科技股及特斯拉（TSLA）等認購期權（Call Option），美國單一個股買的Call Option交易量於近1月暴漲至每日3350億美元，為近3年平均的3倍以上，期權市場是零和遊戲，如果Long Call贏大錢，那Short Call的莊家就會輸大錢。莊家打開門做生意，接了如此大量的認購期權買盤被逼做淡，納指8月本來升幅已經過勁，有調整的壓力，加上軟銀及一眾跟風的投機者Long Call短線操作，導致股市出現急跌殺多的風險。

如以引伸波幅高低排列，最高風險依次序是特斯拉（102.6）、蘋果（47.4）、NETFLIX（46.7）、亞馬遜（40.9）、FB（39.8）及GOOGLE（33.3）。最低引伸波幅是33.3，即一季合理預期調整是33.3的一半、或約16.7%。納指期貨高位12,465，即撈底比較安全等10,400至10,600點水平。

[金曹 期權制勝]

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