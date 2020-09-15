經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：資金輪動 部署內銀內險

【明報專訊】踏入9月一眾科技股備受壓力，美國納指帶動調整，香港科指也不能獨善其身。香港股市短線市寬（3天平均線高過18天平均線比例）跌至31%，表示有約70%股份3天平均價低於18天平均價。由4月起計，香港股市只有10天短線市寬低於30%，故股份有望於9月下旬扭轉跑輸指數的表現。資金有可能從新經濟股流向舊經濟股，尤其是一眾內險內銀股。

內銀股上月交出上半年業績，上半年純利普遍均下滑超過10%。大型金融股減派息的風險是存在的，交行副行長郭莽表示，對今年派息未有確實結論，因過去大部分銀行派息比率都達到30%，但面對銀行業利潤倒退，加上未來不良處置及資本消耗壓力加大，派息政策有檢討空間。一眾內銀股業績公布後股價反覆下跌了約10%，股價已反映減派息預期。加上銀保監指今年首7個月銀行業已向實體經濟讓利逾8700億元人民幣，隨着經濟復蘇，銀行下半年讓利規模有機會下降。

估值便宜制裁風險低

內險股方面，半年業績普遍出現收入上升，純利下跌的現象。但8月份眾中資保險公司原保險保費收入按年均錄增長。今年中銀保監再提高保險公司權益類資產配置比率，增加了險企在投資上的自由度。內地股市打着「健康牛」的口號，與券商股同樣受惠於內地股市回升及交投活躍。

A股今年顯著走強，內地股市仍有一定上升空間，現時內銀內險股估值偏便宜，舊經濟股，尤其是會受惠A股上升的估值又偏低的股份，加上受美國制裁風險十分低，似乎是較理想的部署策略。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]

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