金融博客：瑞銀瑞信考慮合併

多宗併購消息 刺激道指漲逾350點

Inside Paradeplatz稱，瑞士金融市場監督管理局（Finma）已知悉兩大銀行洽商合併計劃，料合併將導致兩家銀行在全球裁員1.5萬人或以上，相當於員工總數一至兩成。不過彭博社引述的消息人士稱，雖然瑞銀一直與顧問探討合併的問題，但尚未在執行董事會的層面提出，而兩家銀行之間尚未進行正式討論。疫情之下，一直困擾歐洲銀行業的負利率等問題加劇，令歐洲銀行業合併的討論升溫。西班牙兩家銀行CaixaBank和Bankia本月表示，正研究合併。

（綜合報道）

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