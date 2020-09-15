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金融博客：瑞銀瑞信考慮合併

【明報專訊】瑞士金融博客Inside Paradeplatz稱，瑞銀集團（UBS Group）董事長Axel Weber，正與競爭對手瑞信集團（Credit Suisse Group）董事長Urs Rohner商討合併的可行，並指雙方將項目代號命名為「Signal」。合併後將由Weber擔任董事長，而CEO則由瑞信代表出任。消息又稱，瑞銀方面曾與瑞士財長Ueli Maurer商討合併事宜，兩家銀行最快可能在明年達成合併協議，成為歐洲規模最大的銀行之一。受Nvidia收購晶片設計公司Arm及吉利德科學（Gilead Sciences）收購生物科技公司Immunomedics等消息刺激，美股三大指數早段向上，道指升逾350點，納指升逾2%，標普500指數升逾1%。

多宗併購消息 刺激道指漲逾350點

Inside Paradeplatz稱，瑞士金融市場監督管理局（Finma）已知悉兩大銀行洽商合併計劃，料合併將導致兩家銀行在全球裁員1.5萬人或以上，相當於員工總數一至兩成。不過彭博社引述的消息人士稱，雖然瑞銀一直與顧問探討合併的問題，但尚未在執行董事會的層面提出，而兩家銀行之間尚未進行正式討論。疫情之下，一直困擾歐洲銀行業的負利率等問題加劇，令歐洲銀行業合併的討論升溫。西班牙兩家銀行CaixaBank和Bankia本月表示，正研究合併。

（綜合報道）

[國際金融]

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