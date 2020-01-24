經濟
國際金融

阿里巴巴234億洽投資Grab

【明報專訊】彭博社引述知情人士透露，阿里巴巴（9988）有意投資東南亞初創巨頭Grab，並且是Grab本輪的唯一投資者，將收購Uber持有的部分Grab股票，估計交易達30億美元（約234億港元），是阿里巴巴繼2016年後投資Lazada以來，在東南亞市場最大投資。

Grab主要為東南亞地區提供租車服務和配送服務，總部位於新加坡。是次的投資佔Grab 140億美元估值中的五分之一。 而有人質疑Grab在全球新冠肺炎肆虐的影響下是否能維持公司現有的估值。Grab首席執行官Anthony Tan曾表示，公司正面臨一場最大的危機，共同創辦人譚厚齡曾在5月預警，這是將是一個漫長的冬天。

彭博：軟銀成交易推手

消息表示，Grab持有Uber的23.2％的股份，價值超過90億美元，以作為Uber退出東南亞市場。而SoftBank（軟銀）是Uber的的主要股東，彭博社引述消息人士透露，軟銀利用其大股東的身分推動Uber放棄Grab、中國的滴滴出行和俄羅斯的Yandex的股份。彭博社更指出，Uber曾在4月表示，全球新冠肺炎大挫租車服務，公司將減少20億美元的投資。Grab和軟銀亦拒絕評論此事，而阿里巴巴表示不予置評。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

新經濟股連環配股抽資百億 小米創辦人套近80億 恒大汽車籌近30億
新經濟股連環配股抽資百億 小米創辦人套近80億 恒大汽車籌近30億
貝萊德推恒生科指ETF 入場費1500元
貝萊德推恒生科指ETF 入場費1500元
大摩削恒指目標價12％至24600點
大摩削恒指目標價12％至24600點
股票騙局疑再現 Rimbaco單日挫八成
股票騙局疑再現 Rimbaco單日挫八成
散戶柯文華恒富虛假交易罪成
散戶柯文華恒富虛假交易罪成
國泰8月載客跌98.8％
國泰8月載客跌98.8％
勵駿昨停牌 料涉出售股權 買家料為賭廳集團 周錦輝：不便透露
勵駿昨停牌 料涉出售股權 買家料為賭廳集團 周錦輝：不便透露
涉聘富商子換利益 摩通前高層否認控罪
涉聘富商子換利益 摩通前高層否認控罪
貿發局第3季出口指數續改善 指中美關係負面影響增
貿發局第3季出口指數續改善 指中美關係負面影響增
太古獲批20億 5年期循環信貸融資
太古獲批20億 5年期循環信貸融資
卜蜂320億購大股東養豬業務 持正大投資股權攤薄至35%
卜蜂320億購大股東養豬業務 持正大投資股權攤薄至35%
人行：加密貨幣侵犯國家貨幣主權
人行：加密貨幣侵犯國家貨幣主權
明源雲今起招股 集71.5億
明源雲今起招股 集71.5億
三星再奪高通旗艦晶片訂單
三星再奪高通旗艦晶片訂單
金融時報：軟銀研私有化 股價嚴重折讓 惹股東不滿
金融時報：軟銀研私有化 股價嚴重折讓 惹股東不滿
金融博客：瑞銀瑞信考慮合併
金融博客：瑞銀瑞信考慮合併
陳茂峰：炒壹仔被捕 問題出在哪裏？
陳茂峰：炒壹仔被捕 問題出在哪裏？
張兆聰：舜宇付運量理想 可小注買
張兆聰：舜宇付運量理想 可小注買
劉宇亮：資金輪動 部署內銀內險
劉宇亮：資金輪動 部署內銀內險
金曹：9月期指結算料不低於23700點
金曹：9月期指結算料不低於23700點
薛偉傑：華為陷晶片斷供危機或轉攻軟件及物聯網
薛偉傑：華為陷晶片斷供危機或轉攻軟件及物聯網
技術取勝：中航信息需守16.7元
技術取勝：中航信息需守16.7元
劉思明：新能源規劃憧憬 信義系兩股可吼
劉思明：新能源規劃憧憬 信義系兩股可吼
周顯：拆細仍是蚊股 意在基金
周顯：拆細仍是蚊股 意在基金
湯文亮：相濡以沫 不如相忘於江湖
湯文亮：相濡以沫 不如相忘於江湖
山頂倚巒呎價2年跌兩成 多按屋1.75億沽 實呎7.4萬元
山頂倚巒呎價2年跌兩成 多按屋1.75億沽 實呎7.4萬元
內地客付6000萬辣稅購皇第
內地客付6000萬辣稅購皇第
鄧成波近24億放售汀蘭居
鄧成波近24億放售汀蘭居
藝里坊‧2號加推33伙一房戶
藝里坊‧2號加推33伙一房戶
太古城2房910萬 43年升值63倍
太古城2房910萬 43年升值63倍
驚安之殿堂租藍灣半島舖增據點
驚安之殿堂租藍灣半島舖增據點