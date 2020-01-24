阿里巴巴234億洽投資Grab

Grab主要為東南亞地區提供租車服務和配送服務，總部位於新加坡。是次的投資佔Grab 140億美元估值中的五分之一。 而有人質疑Grab在全球新冠肺炎肆虐的影響下是否能維持公司現有的估值。Grab首席執行官Anthony Tan曾表示，公司正面臨一場最大的危機，共同創辦人譚厚齡曾在5月預警，這是將是一個漫長的冬天。

彭博：軟銀成交易推手

消息表示，Grab持有Uber的23.2％的股份，價值超過90億美元，以作為Uber退出東南亞市場。而SoftBank（軟銀）是Uber的的主要股東，彭博社引述消息人士透露，軟銀利用其大股東的身分推動Uber放棄Grab、中國的滴滴出行和俄羅斯的Yandex的股份。彭博社更指出，Uber曾在4月表示，全球新冠肺炎大挫租車服務，公司將減少20億美元的投資。Grab和軟銀亦拒絕評論此事，而阿里巴巴表示不予置評。

（綜合報道）

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