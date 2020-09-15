金融時報：軟銀研私有化 股價嚴重折讓 惹股東不滿

根據交易協議，Nvidia將向軟銀提供價值215億美元的普通股及120億美元現金，這意味軟銀將持有Nvidia最多8.1%流通股。根據Arm的表現，軟銀最多可獲額外50億美元的獎償，而Arm員工將可獲價值15億美元的Nvidia股票。

資產折讓高達53%

截至上周五，軟銀集團市值為1150億美元（約8970億港元），相對於其持有的阿里巴巴等公司股權資產有53%折讓。直至今年中，軟銀持有阿里巴巴約26%股份，目前約值1.5萬億港元。知情人士稱，軟銀集團近期出售一系列資產，以縮小其市值及所持資產價格的差距，惟折讓仍然存在，因此研究重整策略。

頻頻賣產套現回購還債

消息稱，軟銀近年日益將自己視為投資者及資產管理公司，而不是業務的直接經營者，引發私有化的討論。軟銀近期大舉押注美國科技股期權而被稱為「納指巨鯨」，也令外界揣測其私有化的可能。知情人士透露，軟銀大舉投資股票衍生產品的消息引致其股價一度大跌，也加劇了創辦人孫正義對公司股價的不滿情緒。

軟銀股價在3月「疫市」暴跌期間曾跌至2016年以來低位，對持有軟銀集團逾兩成股份的孫正義構成壓力，因為他一直利用持股作抵押借款。軟銀之後出售部分資產，旨在為410億美元的股票回購及債務償還計劃提供資金。目前出售計劃接近尾聲，由孫正義牽頭的私有化討論也獲得了動力。

日經第二權重股 退市影響大

軟銀在減持所持阿里巴巴、T-Mobile及日本電信業務的股份後，上月股價曾升至7077日圓的20年高位，但其股價相對於資產價值仍有45%折讓。軟銀高層認為，其股價上漲主因是阿里巴巴股價上揚，而不是軟銀的股權價值，與其持股公司價值之間的折讓收窄。不過軟銀的潛在退市將打擊東京股市，因為該公司是日本重要的科技類股份，也是日經指數第二大權重股。

出售Arm的交易在晶片業界引起爭議。Arm聯合創辦人豪澤（Hermann Hauser）稱，Arm是最後一家具全球影響力的歐洲技術公司，將其出售給美企是「災難」，可能摧毁Arm的「半導體業的瑞士」商業模式（中立模式），應設法阻止。

Arm創辦人：售美企是「災難」

Arm一直容許蘋果、三星電子和高通等使用其架構開發自己的晶片，令Arm架構成為晶片行業的標準。這背景被視為收購Arm的障礙，因為任何行業參與者進行收購，都可能與Arm的客戶構成利益衝突。今次交易有別於軟銀4年前收購Arm，因為軟銀沒有半導體業務。

是次交易需由英國、中國、歐盟和美國監管機構批准。外界揣測Nvidia會否進入手機CPU市場。該公司行政總裁黃仁勳表明，Nvidia不設計CPU，不參與手機市場，與Arm是互補關係。

（綜合報道）

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