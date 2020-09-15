三星再奪高通旗艦晶片訂單

業界目前只有三星和台積電能以5納米製程進行量產。本月初，三星已跟Nvidia達成協議，將以8納米製程生產新型RTX 30系列遊戲處理器。三星上月透露，已開始以7納米製程生產IBM的POWER10處理器。

外媒：iPhone供應商 可參與印度製造業計劃

此外，彭博社引述消息人士稱，蘋果iPhone的幾家供應商，或獲准參與印度一項價值66億美元（約515億港元）的提振印度製造業計劃。消息稱，印度政府內閣可望於周三通過此計劃，以吸引手機產業轉移印度。印度政府委員會批准的十幾家電話製造商當中，只有5個外國企業名額，除三星之外，其餘均為蘋果供應商，包括台灣的富士康（提交兩個申請）、緯創及和碩，而內地廠商並未獲分配名額。