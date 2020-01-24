卜蜂320億購大股東養豬業務 持正大投資股權攤薄至35%

明報記者 陳子凌

卜蜂國際昨日收報0.79元，升1.28%，完成交易後，由於持股攤薄至五成以下，正大投資財務業績不再併入卜蜂財報。

卜蜂表示，由於去年度正大投資貢獻收入和毛利分別佔集團整體約51.7%及43%，預期完成交易後，卜蜂收入及毛利將會下滑。

完成交易 正大投資整合完整豬產業

今次由主要股東謝中民出售的養豬業務，目前於內地22個省設有綜合養殖設施，年產約720萬頭生豬，今年首5個月純利約4.15億美元，已接近去年全年的4.44億美元。

卜蜂指，對生豬需求上升和供應短缺，使中國豬業務具有吸引力，公司視中國為核心市場，並一直尋求機會透過收購大規模豬養殖企業進行垂直整合。

而完成交易後，正大投資將形成一個從豬飼料到養殖、屠宰及食品加工的一條龍產業鏈。

收購代價遠較卜蜂市值高

今次收購代價約320.5億元，甚至比卜蜂昨日市值190.1億元高近七成，加上正大投資收購養豬業務後，卜蜂實際持有股權卻因發行新股攤薄至35%，變相是將部分主營業務從集團身上剝離。

此外，以去年卜蜂總收入69.61億美元（約543億港元）及毛利12.26億美元（約95.6億美元）計，正大投資貢獻了其中的51.7%及43%，亦即36億美元（約281億港元）及5.27億美元（約41.1億港元），當正大投資不納入報表，對卜蜂日後業績將可能有明顯影響。

去年正大投資貢獻逾半收入

卜蜂日後業績或明顯受影響

根據通告，是次收購作價是以養豬業務保證利潤約8.2億美元的5倍市盈率換算；而正大投資用作支付交易的新股，回報約定價值為22.13億美元，則是以正大投資利潤保證1.4億美元的15.8倍平均市盈率計算。