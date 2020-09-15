太古獲批20億 5年期循環信貸融資

星展貸款安排 納入分層定價結構

為鼓勵可持續發展工作達標，星展在貸款安排中納入分層定價結構。太古股份若能在處理能源消耗、用水、多元共融等重大ESG議題上達到預先協定的目標，同時保持其在道瓊斯可持續發展亞太指數中的席位，以及提升相關的關鍵表現指標，將可獲得利率優惠。

貸款所得款項將用於一般企業融資用途，包括促使太古股份提升其長遠的可持續發展表現。

太古股份財務董事劉美璇表示，很高興獲星展批出首筆可持續發展掛鈎貸款。一直以來，都視可持續發展為創造整體價值的重要元素，亦是賴以成功的長期策略核心。此貸款不單體現了這個理念，亦印證在可持續發展工作上的努力並非僅為符合法規或管理風險，更是為了尋求更多商機，獲取更廣大的商業利益。

星展可持續發展融資累計140億坡元

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，大中華地區對可持續發展相關金融產品的需求不斷增長。

星展是《聯合國全球契約》的簽署方，自2018年以來，星展已提供總值約140億新加坡元的可持續發展融資。