貿發局第3季出口指數續改善 指中美關係負面影響增

關家明稱，對上一次指數於50以上已是2018年，當時外圍環境及經濟都向好，他不諱言，疫情、全球經濟下滑及中美關係惡化下，指數要重返50不會是短期可見之事，要相當一段時間恢復。

數據顯示，所有主要行業的出口信心都明顯增加，其中機械業、玩具業及電子產品業的表現優於整體水平，玩具業較上一季上升9.9點；鐘表業較上一季上升8.6點，是各行業中升幅最大。至於個別市場的前景，日本依然是出口前景最理想的地區，第三季信心指數是46.1；其次是內地，歐盟的信心指數雖然上升1點至36，但仍然是受訪企業最不看好的市場。

另一方面，有51.5%受訪企業仍然認為疫情是窒礙未來半年出口表現的最大威脅，較第二季減少13.1個百分點，但同時，將全球需求疲弱及中美貿易關係緊張的影響視為最大威脅的受訪企業有增加趨勢，分別按季增加2個百分點及4.2個百分點。此外，40%受訪企業認為中美貿易摩擦短期對業務影響十分負面，較第二季明顯增加13.4個百分點。

第三季就業指數跌至39.8 4年低位

此外，第三季就業指數下滑2.3點至39.8，為4年來低位，當中又以玩具及鐘表的就業指數偏低，反映相關行業或有裁員危機。事實上，第三季有23%受訪企業表示會以縮減業務，包括裁員的手段去應對疫情影響，較上一季增加4.9百分點。