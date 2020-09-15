經濟

涉聘富商子換利益 摩通前高層否認控罪

【明報專訊】摩根大通（亞太）前董事總經理梁嘉彰涉透過投行的「子女聘用計劃」，趁嘉里物流（0636）籌備上市時，聘用嘉里物流主席洪敬南的兒子洪任毅，入職後更獲加薪至年薪64萬。梁嘉彰後來遭廉政公署起訴，她否認2項向代理人提供利益罪，昨日在區域法院受審。控方透露，洪任毅大學學分（GPA）僅得3.2，遠比摩根大通入職要求低。

控方透露，被告梁嘉彰（51歲）案發時任摩根大通證券常務董事，她1994年加入摩根大通，直至2015年4月離職。控方指稱，被告企圖給予洪任毅職位，提供利益以使其父洪敬南在嘉里物流上市聘請投行時，優待或傾向優待摩根大通。

控方開案陳辭指出，投資銀行摩根大通2005年推出「子女聘用計劃」，批出職位予摩根大通客戶或潛在客戶的親屬，申請人首先須通過「初級職員管理部」面試，再通過「法律及合規部」審查利益關係，才可正式獲聘。

惟控方指出，被告2010年1月曾發電郵予公司同事，透露她曾與洪任毅會面，即使洪任毅未達公司入職標準，例如其大學學分僅3.2，摩根大通卻要求3.4，被告仍要求公司繞過合規部審查，率先聘用洪任毅。

未達入職標準 繞合規部審查　

據控辯雙方承認事實，洪任毅終於2010年6月入職摩根大通任分析員，年薪54萬，另計18萬房屋津貼。洪任毅2011年7月更獲加薪至64萬，惟他同年10月離職。至於洪任毅的父親洪敬南，他案發任嘉理國際控股有限公司副主席，但旗下嘉里物流（0636）首次公開招股時，並無委任摩根大通。審訊今天繼續。

【案件編號：DCCC504/19】

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